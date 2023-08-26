羅斯福島纜車 啟用OMNY支付

大都會 運輸署(MTA )宣布，即日起可使用無接觸支付系統OMNY，乘坐羅斯福島空中纜車(Roosevelt Island Tramway)，該纜車也是首個非大都會運輸署運營、卻仍可使用OMNY的交通樞紐。

由於自本月28日(周一)起直至明年春天，地鐵F線將走E線線路，繞過羅斯福島在曼哈頓 和皇后區之間運行，雖然在此期間，大都會運輸署也將提供每20分鐘一班的接駁車(shuttle bus)，在曼哈頓63街-勒辛頓大道(Lexington Ave.)以及21街-皇后橋(Queensbridge)之間往返，並在羅斯福島停靠，但接駁車並不在凌晨夜間運行，因此空中纜車將成為島上許多通勤者的主要選擇。

市交通局(Department of Transportation)表示， OMNY的輕觸支付功能，將為羅斯福島的居民和遊客提供更加現代化和便捷的公共交通選擇，這也是市府不斷改進和擴展的交通系統的一項舉措。

此外，MTA的下一步計畫，則是在數月後，在甘廼迪機場(JFK Airport)AirTrain檢票口啟用OMNY，目前，檢票口僅接收傳統的捷運卡(MetroCard)，乘客須往磁條卡中充值8.25元交通費才可乘坐AirTrain。