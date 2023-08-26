海外青年大使協會學員 參訪聯合國

海外青年大使協會學員參訪聯合國。(記者張心 / 攝影)

為鼓勵青少年拓展視野、了解國際情勢、增進對台灣參與國際社會現狀的深入認識，海外青年文化大使協會(FASCA)紐約、紐澤西分會的40位學員，於25日(周五)參訪聯合國 ，希望透過現場學習，了解台灣參與國際事務的重要性，展現新一代台美人的國際觀點與格局。

海外青年文化大使協會此番甄選40位14歲至17歲的初中和高中學生，他們均為美國土生土長的台灣後代，因對國際關係、公共事務的興趣，加入此次參訪聯合國之行。一行人參觀了聯合國安理會會議室、聯合國大會(UN General Assembly)會場等重要設施，聽取聯合國導覽解說，了解聯合國在維護國際和平與安全、尊重各國人民平等權利、國際合作解決爭端，促進人權和基本自由的重要性等議題。

僑教中心副主任王鈺淇表示，該活動連續舉辦多年，意義非凡，不僅幫助台灣青少年了解聯合國在國際組織中的重要性，也能夠思考作為國際社會「好公民」的台灣，如何可以在世界做更多貢獻，「希望激勵他們努力學習，未來成為台灣在國際社會參與的推手。」

參訪活動結束後，一行人前往駐紐約台北經濟文化辦事處參觀。海外青年文化大使協會紐約分會諮詢導師翁雅琳表示，學生們在參觀中展現明顯的興趣，能夠在了解聯合國的同時，也加強跟台灣的連結，「學生都出生在美國，很多都沒回過台灣，通過這項活動可以加深他們對台灣的認同感和認知，了解自己的文化和傳統。」