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開學購物季來了 家長抱怨文具貴

記者高雲兒／紐約報導
不少華裔家長抱怨文具價格上漲明顯，但為了孩子也別無他法。(記者高雲兒／攝影)
不少華裔家長抱怨文具價格上漲明顯，但為了孩子也別無他法。(記者高雲兒／攝影)

暑假接近尾聲，學生開學在即，家長們帶上清單為孩子選購開學物品，然而不少華裔家長抱怨文具價格上漲明顯，但為了孩子也別無他法。

近日，在法拉盛41大道的一格文創書店，劉Christine帶著她的孩子正在選購商品，她的兩個孩子都在貝賽公立學校就讀，一位就讀五年級，另一位將升初中。她表示，去年在文具上，每位孩子花費了70元，感嘆「愈來愈貴」。

劉Christine說，常買的是作文紙、筆、以及包括U盤在內的電腦用品，學校對這些物品都有相應規定，「不能用質量太差的」。她說，此次是第一次來一格，「我一般去比較便宜的目標百貨(Target)和有優惠券的Staple購買文具」，她估計今年比去年花更多。

美國零售聯合會(NRF)的一項調查也顯示，今年消費者在返校購物上的支出將達到創紀錄的415億元，高於去年的369億元。調查還發現，有小學到高中階段孩子的家庭，今年每戶平均花費890.07元購買返校用品，創歷史新高，比去年864.35美元的紀錄高出約25元。

位於天景商城的目標百貨內，李Alina正帶著馬上二年級的兒子Adam選購學習用品，但不是給Adam購買，「給我們家要上學前班(pre-k)的妹妹購買」，她手機裡的清單顯示，購買物品包括彩筆、膠筆、蠟筆、膠水還有本子以及換洗衣物等，「不是很多，也不貴」。至於Adam的學習用品，李Alina說已經在學校一鍵訂購，「沒看多少錢，主要是方便」。

另一位帶著三年級兒子購物的楊女士，此次購買了學校要求的耳機，「要有耳麥有兩條線」，該耳機花費她26元，加上膠水和橡皮以及消毒紙巾等，總共花費50元，「沒買什麼，就這麼多錢了」。她表示之前也在學校訂購，感覺還便宜些，但後來學校取消該服務，「去年我們自己買，花了150元」。她說從去年開始貴得明顯，「沒辦法，小孩子東西不能省」。

位於天景商城的target內，李Alina正根據手機裡的清單，為小女兒選購學習商...
位於天景商城的target內，李Alina正根據手機裡的清單，為小女兒選購學習商品。(記者高雲兒／攝影)
暑假接近尾聲，學生開學在即，不少家長帶上清單為孩子選購開學物品，然而不少華裔家長...
暑假接近尾聲，學生開學在即，不少家長帶上清單為孩子選購開學物品，然而不少華裔家長抱怨文具價格上漲明顯，但為了孩子也別無他法。(記者高雲兒／攝影)
23日下午，位於法拉盛41大道的一格文創書店内，家長正帶孩子選購返校商品。(記者...
23日下午，位於法拉盛41大道的一格文創書店内，家長正帶孩子選購返校商品。(記者高雲兒／攝影)

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