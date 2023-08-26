「全國電影日」4元看遍熱映大片

「全國電影日」8月27日回歸，觀眾只需4元即可觀影。(取自全國電影日官網)

「全國電影日」(National Cinema Day)今年再度回歸，全美3000家影院將在本月27日(周日)開放「四元觀影」活動，即只需4元便可在AMC和Regal等連鎖影院，看遍包括IMAX、4DX等在內的今夏熱映大片。

為振興受疫情 影響的電影產業，全美去年首次推出「全國電影日」，以三元觀影的高福利，吸引超過800萬人走進影院觀影。今年該活動再次舉辦，票價比去年多出一元，但可觀看高級制式的IMAX、3D、4DX等影片。

今年夏天的全國影院可謂「神仙打架」，「芭比 」(Barbie)與「奧本海默 」(Oppenheimer)兩部強檔同時上映，振興了AMC沈寂四年的票房，創下觀影人士和股價紀錄。而在「全國電影日」當日，觀眾只需花費四元，便可觀看常規票價26.99元的70毫米IMAX版本「奧本海默」，可謂節省85%的開銷。

除了這兩部強片以外，最新超級英雄電影「藍甲蟲」(Blue Beetle)、「復仇狗聯盟」(Strays)、動畫片「忍者龜：變種大亂鬥」(Teenage Mutant Ninja Turtles：Mutant Mayhem)、及華人演員吳京參演的「巨齒鯊2：海溝深淵」(Meg2：The Trench)等，也可在「全國電影日」超值觀影。

參加「全國電影日」的影院名單，可參考：https://www.nationalcinemaday.org/。