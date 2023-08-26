我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

房貸利率逾7%創22年高點 年輕人買房難

大飯店變大學宿舍？傳聖荷西州大看中聖荷西希爾頓大樓

「全國電影日」4元看遍熱映大片

記者張心╱紐約報導
「全國電影日」8月27日回歸，觀眾只需4元即可觀影。(取自全國電影日官網)
「全國電影日」8月27日回歸，觀眾只需4元即可觀影。(取自全國電影日官網)

「全國電影日」(National Cinema Day)今年再度回歸，全美3000家影院將在本月27日(周日)開放「四元觀影」活動，即只需4元便可在AMC和Regal等連鎖影院，看遍包括IMAX、4DX等在內的今夏熱映大片。

為振興受疫情影響的電影產業，全美去年首次推出「全國電影日」，以三元觀影的高福利，吸引超過800萬人走進影院觀影。今年該活動再次舉辦，票價比去年多出一元，但可觀看高級制式的IMAX、3D、4DX等影片。

今年夏天的全國影院可謂「神仙打架」，「芭比」(Barbie)與「奧本海默」(Oppenheimer)兩部強檔同時上映，振興了AMC沈寂四年的票房，創下觀影人士和股價紀錄。而在「全國電影日」當日，觀眾只需花費四元，便可觀看常規票價26.99元的70毫米IMAX版本「奧本海默」，可謂節省85%的開銷。

除了這兩部強片以外，最新超級英雄電影「藍甲蟲」(Blue Beetle)、「復仇狗聯盟」(Strays)、動畫片「忍者龜：變種大亂鬥」(Teenage Mutant Ninja Turtles：Mutant Mayhem)、及華人演員吳京參演的「巨齒鯊2：海溝深淵」(Meg2：The Trench)等，也可在「全國電影日」超值觀影。

參加「全國電影日」的影院名單，可參考：https://www.nationalcinemaday.org/。

奧本海默 芭比 疫情

上一則

羅斯福島纜車 啟用OMNY支付

下一則

紐約客談／通膨面前買假貨 勿談道德

延伸閱讀

「沙丘2」被罷工拖累 延檔至明年3月

「沙丘2」被罷工拖累 延檔至明年3月
全國電影日周末回歸 看芭比、奧本海默一張票5元有找

全國電影日周末回歸 看芭比、奧本海默一張票5元有找
「芭比」5連霸夢碎「藍甲蟲」北美票房奪冠「奧本海默」第3

「芭比」5連霸夢碎「藍甲蟲」北美票房奪冠「奧本海默」第3
娛樂／IMAX之戰 阿湯哥敗給諾蘭

娛樂／IMAX之戰 阿湯哥敗給諾蘭

熱門新聞

視頻流出華裔女房東的一對兒女被警方救出時，身上渾身是血。(讀者提供)

紐約華人房客與房東吵架 竟拿鐵鎚砸死母子2人

2023-08-23 16:33
社區人士說，所謂的「不需要身分寄錢」，用的就是其他顧客的身分，呼籲民眾在跨境匯款時要特別注意商家的可信度。（本報資料照片）

經8大道匯款公司寄錢回家 布魯克林華女護照被註銷

2023-08-18 06:46

月租2500元 這間曼哈頓公寓爆紅 因為少這項東西

2023-08-20 15:01
曼哈頓中城20日深夜一輛闖紅燈的轎車撞倒七名行人，現場傷者倒地，血跡斑斑。(擷自YouTube FOX 5影片)

閉眼「一切交給上帝」 新州女在曼哈頓闖紅燈撞7人

2023-08-21 14:29
位於曼哈頓的文華東方酒店發生墜樓事件。(截取自谷歌地圖)

急墜750呎 身體斷兩半…男子曼哈頓酒店頂樓跳下身亡

2023-08-18 13:37
公寓樓慘案發生後，警方封鎖了現場。(記者胡聲橋/攝影)

華裔租客錘殺案 兇嫌犯案時 9歲子在旁目睹

2023-08-23 19:08

超人氣

更多 >
恐怖華人博士生 化學專業針孔放毒害鄰居

恐怖華人博士生 化學專業針孔放毒害鄰居
中突然放棄清零 美研究：2個月造成近200萬人超額死亡

中突然放棄清零 美研究：2個月造成近200萬人超額死亡
死者愛找麻煩？表哥怒斥造謠 反指兇嫌因鬧離婚脾氣差

死者愛找麻煩？表哥怒斥造謠 反指兇嫌因鬧離婚脾氣差
中國人在美國大量購買農地？ 實際情況恐非如此

中國人在美國大量購買農地？ 實際情況恐非如此
不滿生活環境差 檢方指布魯克林鎚殺案兇嫌預謀犯案

不滿生活環境差 檢方指布魯克林鎚殺案兇嫌預謀犯案