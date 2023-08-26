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亞裔之友總聯盟 9╱23法拉盛辦中秋美食節

記者鄭怡嫣╱紐約報導
亞裔之友總聯盟將舉辦第二屆亞裔中秋美食節。(記者鄭怡嫣╱攝影)
亞裔之友總聯盟將舉辦第二屆亞裔中秋美食節。(記者鄭怡嫣╱攝影)

亞裔之友總聯盟在近日的新聞發布會上宣布，將訂於9月23日(周六)，與數十家社區團隊、組織和商家，在法拉盛緬街封街，共同舉辦「第二屆亞裔中秋美食文化節」，弘揚中華傳統文化，促進社區經濟及美中與各族裔之間的民間交流。

亞裔之友總聯盟主席李天驥表示，端午和中秋節是對於華人來說最重要的兩個傳統節日，為此總聯盟在每年的端午及中秋時分，召集各地特色美食，無論是端午的粽子還是中秋的月餅，都用美食傳承和紀念華人傳統文化，同時也振興法拉盛社區的經濟繁榮與民間交流。

他說，活動屆時將在38大道以及北方大道(Northen Blvd.)之間的緬街舉辦，並分為美食及文化區兩大區塊，美食區靠近北方大道，設各色美食及禮品攤位，文化區則設政府部門、非牟利、社團、醫療等攤位，提供法律諮詢、醫療資訊、義診等服務。

此外活動還設有兒童樂園及主舞台，並特別設立攝影及集體舞大賽，旨在讓社區熱愛攝影及舞蹈的民眾，都有展現才藝的舞台。

市議員黃敏儀、副市長高級顧問顧雅明、市長辦公室代表賈士伯及數十位社區僑領出席了發布會。亞裔之友總聯盟也收到了來自市長亞當斯(Eric Adams)和皇后區區長理查茲(Donovan Richards)簽發的表揚狀，義工團隊則收到來自州眾議員金兌錫(Ron Kim)和市議員黃敏儀簽發的表揚狀。

發布會上也對月前在端午美食文化節獲得攝影及集體舞獎項的民眾頒發了獎狀和獎金：Susan Soo獲得攝影一等獎，美國中華知青藝術團舞蹈隊獲集體舞大賽一等獎。

亞裔 端午 法拉盛

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