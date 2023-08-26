紅斑狼瘡誤解多 法拉盛舉辦講座

紅斑狼瘡亞裔關懷聯盟和富康醫療表示，他們有機會將繼續舉辦類似活動，以便更多人能夠了解紅斑狼瘡，並為患者和家庭提供必要的資源和支持。(記者高雲兒╱攝影)

為了提高大眾對紅斑狼瘡的認識和理解，紅斑狼瘡亞裔 關懷聯盟(Asian Lupus Network)與法拉盛 的富康醫療中心攜手，近日舉辦關於紅斑狼瘡的科普講座。這次活動旨在為人們提供基本信息，促進患者、家庭和社區成員之間的支持和交流。

主講人是紅斑狼瘡亞裔關懷聯盟計畫主管顏小源，她介紹，普羅大眾對紅斑狼瘡缺乏了解，「甚至有人以為這是一種性病」，因此講座的主要目的也是為了加強大眾對該疾病的了解，「紅斑狼瘡是一種慢性免疫疾病，並不具有傳染性，也不是皮膚病。」

她介紹，全美約有150萬人受到紅斑狼瘡的困擾，且包括亞裔在內的有色人種相較白人而言，有雙倍甚至更多的機會得紅斑狼瘡，女性比例更大，「十個患病者九個是女生，而且15歲到45歲的女性機率更大」。她介紹，男生雖然不易患該病，但是症狀更重。

顏小源也向參與講座的民眾介紹了紅斑狼瘡的病因、症狀、診斷和治療方法，比如一開始會有關節疼痛、疲勞、發燒等，「可以及時就診，防患於未然」。

顏小源補充，紅斑狼瘡亞裔關懷聯盟除了普及教育 ，也會成立互助小組，讓病友相互打氣，「因為許多紅斑狼瘡患者不僅是身體受到創傷，也有心理創傷」。