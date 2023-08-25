華婦命喪布朗士醫院樓梯間 5天才被發現

一名57歲華裔柬埔寨女性難民摔死在紐約市布朗士蒙特費爾家庭健康中心。(谷歌地圖)

一名57歲柬埔寨華裔女性難民日前摔死在紐約市布朗士 區一家醫療診所樓梯間內，其屍體在死後五日臭味飄散才被發現，警方初步判定其死於高血壓 心血管疾病，排除他殺犯罪嫌疑。

根據市警局消息，21日有人聞到布朗士蒙特費爾家庭健康中心(Montefiore Family Health Center)緊急樓梯間內臭氣熏天，隨後發現毛薩里(Sary Mao，音譯)的屍體面朝下躺在地面。「她已經死了，腐爛的面目全非，無法辨認。」死者丈夫的姪女雷姆(Augustine Vazquez-Rhem)說。

警方初步調查發現，毛薩里是蒙特費爾家庭健康中心的長期病患，16日去就診後消失，直到21日被人發現屍體。紐約市法醫鑑定其死於高血壓心血管疾病，墜樓身亡，但尚無發現他殺犯罪跡象。

雷姆表示，「醫療報告稱她是心臟病發作，但對我來說，疑惑點在於如果定期巡查，院方就能更早發現她的屍體。」她說毛薩里是會講高棉語的柬埔寨難民，死前住在布朗士「希望燈塔集體之家」(Beacon of Hope)。

布朗士東南亞社區問題維權組織「紐約湄公河」(Mekong NYC)發表聲明稱，「我們對毛薩里的死因有許多疑問，要求蒙特費爾家庭健康中心給出答案並提升透明度，我們將追究院方的責任，以確保我們的社區在該院就診時能夠安全，而非莫名陷入危險中。」

「紐約湄公河」也透露，毛薩里去年曾參與阻止蒙特費爾家庭健康中心和布朗士另外兩家診所合併，因該合併計畫推出以來，蒙特費爾家庭健康中心經常人滿為患，病人等候時間大大延長。

蒙特費爾家庭健康中心為聯邦資助，主要服務貧困社區，由於「HIPAA與病人隱私規定」，該中心拒絕對毛薩里的死發表評論。