布碌崙鎚殺案男童命懸一線 親友求助

死者的多名親友24日向美國亞裔聯合總會求助。(記者顏潔恩/攝影)

布碌崙(布魯克林)日落公園華社23日爆發租客 鎚殺案，華男 葉力勇(Liyong Ye，音譯)與另一房的女租客趙招招(Zhao Zhao Zhao)因居住問題引發激烈口角，最終用鐵鎚襲擊趙招招和她的兩名幼童，趙招招已證實身亡，兩名孩子特別是男童傷勢告急；死者的多名親友24日向美國亞裔社團聯合總會求助，指她年幼便雙親身亡，在中國無直系親屬，但希望能將婆婆申請來美，送兒媳最後一程、探望重傷的孫子，親友們也希望外界踴躍捐款，幫助死者一家度過困難。

23日臨近下午2時，市警72分局警員接報抵達52街531號公寓，在二層的一間三房單位內發現倒在血泊中的43歲趙招招、和她的五歲男童、三歲女童；47歲的葉力勇成最大嫌疑人，當場被警方逮捕。

24日死者的丈夫的姊姊劉女士、表哥陳先生以及多名親友求助，透露死者的丈夫聽聞噩耗「很崩潰」，已連夜從外州趕來，目前在醫院守著兩名孩子，他也在微信朋友圈發文，「老婆是我對不起你，希望你能保佑孩子能度過這個難關」；求助過程中，劉女士接到弟弟的來電，指男童腦出血、處境險惡，至今脫離不了危險期，女童則是頭部和臉部多處皮開肉綻，縫了好幾針，目前已脫離危險，眾人聽後抱頭痛哭。

劉女士指，三個房的租客各用各的衛生間，但廚房是共用的，除死者一家外，葉和9歲兒子另住一間，第三間房居住的是一對華裔情侶，幾人住一起已有三、四年；前幾天有聽死者說與兇嫌鬧矛盾、多次吵架，其中原因包括作為外賣郎的兇嫌下班後回家得晚，總是在夜裡喝酒，吵到小孩於是跟他理論。

據親友向警方了解，葉傷人後首先打視頻電話給馬里蘭州的妻子，接著再打給第三房的租客江姓華男，等到江從外面回到家，看到現場情況嚴重後才報警，「這期間不知道耽誤了多久時間，錯過了(死者)最佳搶救時間」；原本葉已答應房東月底便要搬走，再忍幾天就沒事了，結果還是發生不幸，他們也苛責葉，「下手的部分都是頭，就是要他們去死的。」

死者表哥陳先生說，趙是福州連江人，從小便父母雙亡、命很苦，由已去世的奶奶一手帶大，現在中國沒有直系親屬；她與丈夫在中國便相識結婚，2014年持旅遊簽證來美，之後便滯留於此，一開始在餐館當服務員，不久後便懷孕，自此後專心在家帶小孩，成為家庭主婦。

不久前她才上庭勝訴取得合法留美身分，丈夫的身分程序也眼看就要過關；親友也說，趙很喜歡小孩，起初幾次流產，還是拚命想要孩子，所以孩子出世後將他們視為珍寶，還教育得很好，「孩子都人見人愛，嘴巴很甜。」

上個月曾到趙家借住一周多的女性友人形容，死者向來善良、行俠仗義，有好吃的會跟左鄰右舍分享，也會幫忙看管別人的小孩；當時住同一屋簷下，她覺得葉很不擅言詞、不會用正眼看人，「有點怪怪的」，不過那段時間未見趙和葉有吵架過。

有一次早上趙向葉打招呼，「大哥，你那麼早起來給兒子煮東西吃呀」，反倒葉不搭理，並讓她感覺不太想自己的兒子跟他們交流；至於傳言說的因網路設備而吵架，該名友人聲稱這是趙本身安裝的，還大方地給別人用，在借住的十幾天內她曾和趙到公園一待好幾個小時，沒看過趙關掉網絡。

劉女士表示，還不敢向在家鄉將近70歲的母親告知此事，但希望可以通過亞總會的幫助，讓劉母赴美見兒媳最後一面；對此亞總會會長陳善莊表示同情，將聯繫相關人員幫助辦理程序，不過也請他們向劉母坦白實情，不能再隱瞞。