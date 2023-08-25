無證客危機 霍楚首次劍指白宮促拜登解決

紐約州長霍楚(中)要求總統拜登(左)立刻採取行動解決無證客危機。(州長辦公室提供)

紐約州長霍楚 (Kathy Hochul)24日正式致信總統拜登 ，要求拜登動用行政權，立刻採取行動解決無證客 危機，不僅要提供資金支付難民醫療、教育、住房、交通帳單，也需要加速授權無證客工作許可，並開放聯邦用地建造庇護所，為負責看護的紐約州國民警衛隊報銷2200萬元經費。

在紐約市長、市議會及選民的不斷呼籲下，霍楚自去年無證客危機爆發以來，首次「劍指」拜登，寫信要求聯邦支援並詳細列舉所需內容。她表示，「無證客源源不斷，紐約不能繼續單憑自己解決此事，聯邦是時候採取行動，為我們提供所需要的援助。」

霍楚要求聯邦加速批准無證客工作許可，提供援助資金，把無證客安置在聯邦於紐約州內的用地，並為州府啟動國民警衛隊報銷2200元經費。此外，她還宣布將推出無證客就業拓展計畫，幫助他們在取得聯邦簽證之後，快速在紐約州獲得工作機會。為此，州勞工廳現開啟註冊工作，使感興趣的無證客可以錄入信息在案，由州府專家提供就業輔導，評估其技能、工作履歷、教育背景、職業興趣等，直接對接州內相關雇主。

市長亞當斯(Eric Adams)24日傍晚發聲明對霍楚表達感謝，但也再次強調州府需要履行其職責，幫助紐約市「減負」將無證客移往上州各地。他曾在23日市府提交給紐約州高等法院(New York County Supreme Court)的文件中，希望霍楚可以動用州長行政令，強制紐約市以外的地區接收無證客，並向市府提供65億元資金援助。

「我們要求聯邦政府宣布進入緊急狀態，以便我們更容易獲得額外的資源。我們要求州長利用她的權力，防止全州其他地區發布排外的緊急命令。」亞當斯在聲明中再次寫道。但目前，霍楚並未敦促聯邦宣布進入「緊急狀態」，只是要求拜登採取「行政行動」；與後者不同的是，前者能夠立刻消除立法障礙，加快聯邦資金的發放就位。