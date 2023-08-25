我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定

西尼羅病毒現身紐約 皇后區、布碌崙清消滅蚊

記者劉梓祁／紐約報導
西尼羅病毒現身紐約市，市衛生局部署滅蚊。(取自市衛生局)
西尼羅病毒現身紐約市，市衛生局部署滅蚊。(取自市衛生局)

每年5月至10月，西尼羅病毒(West Nile Virus)都會成為許多城市的關注焦點，因其可導致發燒、頭痛及神經系統併發症等病徵；近日，該病毒首次於年內在紐約市居民身上查出，並在五區檢測出現，市衛生局(DOH)將展開蚊蟲防治行動。

根據市衛生局，紐約市已有三名居民報告感染西尼羅病毒，且在五區內的蚊子密集處檢測到該病毒。截止日前，當局已進行九次成年蚊蟲滅活噴灑作業、三次空中幼蟲滅活噴灑和及1322次地面幼蟲滅活。

三名患者中，有兩人來自皇后區，一人來自曼哈頓，其中已有兩人出院。全國範圍內，今年共報告超過240例病毒病例，其中13例死亡。在紐約市，五個行政區共有569個陽性蚊子密集處，而去年同期檢測出的陽性數量為1068個。

市衛生局局長長瓦桑(Ashwin Vasan)表示，需通過公共教育、濕地處理及噴灑滅蚊劑等方式儘量預防病毒傳播，並建議居民採取預防措施，如在外出時使用防蟲劑，或撥打311報告積水處。

過去十年中，市內平均每年有17人被診斷患上「西尼羅神經侵襲性疾病」，年齡中位數為62歲，病死率為10%。大多數被診斷感染人士，均表示沒有使用防蟲劑或採取其他預防蚊蟲叮咬的措施。

為了進一步減少蚊蟲數量，衛生局已在全市安裝捕獲陷阱，並在集水坑、溼地和其他積水區域施用幼蟲殺除劑以控制害蟲數量。同時，當局將於29日夜間在皇后區和布碌崙(布魯克林)部分地區進行蚊蟲消殺。

據了解，專用卡車將於29日夜間8時30分至次日晨間6時內，在兩區進行殺蟲劑噴灑，涵蓋郵編區域11207、11208、11212、11236、11239、11414、11691、11692、11693和11694。

衛生局提醒，噴灑進行期間，部分對噴霧成分敏感人群可能會出現短期眼睛或喉嚨刺激，建議居民儘量在室內逗留並關閉空調出風口，以及使用肥皂和水清洗接觸到殺蟲劑的皮膚和衣物。

檢測 紐約市 皇后區

上一則

小額政治獻金惹議 華裔呼籲合法爭權

下一則

無證客危機 霍楚首次劍指白宮促拜登解決

延伸閱讀

布碌崙華裔鎚殺案╱兇手9歲兒：爸爸瘋了、滿地是血

布碌崙華裔鎚殺案╱兇手9歲兒：爸爸瘋了、滿地是血
布碌崙合租鎚殺案 兇手兒子目睹現場：「爸爸瘋了」「滿地全是血」

布碌崙合租鎚殺案 兇手兒子目睹現場：「爸爸瘋了」「滿地全是血」
紐約華裔租客鎚殺案 嫌犯依謀殺和企圖謀殺罪被拘

紐約華裔租客鎚殺案 嫌犯依謀殺和企圖謀殺罪被拘
布碌崙房屋驅逐案激增 華人房東：遭房客霸凌才有增無減

布碌崙房屋驅逐案激增 華人房東：遭房客霸凌才有增無減

熱門新聞

視頻流出華裔女房東的一對兒女被警方救出時，身上渾身是血。(讀者提供)

紐約華人房客與房東吵架 竟拿鐵鎚砸死母子2人

2023-08-23 16:33
社區人士說，所謂的「不需要身分寄錢」，用的就是其他顧客的身分，呼籲民眾在跨境匯款時要特別注意商家的可信度。（本報資料照片）

經8大道匯款公司寄錢回家 布魯克林華女護照被註銷

2023-08-18 06:46

月租2500元 這間曼哈頓公寓爆紅 因為少這項東西

2023-08-20 15:01
曼哈頓中城20日深夜一輛闖紅燈的轎車撞倒七名行人，現場傷者倒地，血跡斑斑。(擷自YouTube FOX 5影片)

閉眼「一切交給上帝」 新州女在曼哈頓闖紅燈撞7人

2023-08-21 14:29
位於曼哈頓的文華東方酒店發生墜樓事件。(截取自谷歌地圖)

急墜750呎 身體斷兩半…男子曼哈頓酒店頂樓跳下身亡

2023-08-18 13:37
公寓樓慘案發生後，警方封鎖了現場。(記者胡聲橋/攝影)

華裔租客錘殺案 兇嫌犯案時 9歲子在旁目睹

2023-08-23 19:08

超人氣

更多 >
華為捅破天 9月新手機可打衛星電話

華為捅破天 9月新手機可打衛星電話
瓦格納專機空姐生前怨 飛機「不明原因」維修延後起飛

瓦格納專機空姐生前怨 飛機「不明原因」維修延後起飛
恐影響效力 服這6種藥物別喝咖啡

恐影響效力 服這6種藥物別喝咖啡
川普自首「監獄照」曝光 交保後首發聲：我沒做錯事

川普自首「監獄照」曝光 交保後首發聲：我沒做錯事
紐約爆華裔租客鎚殺命案 母被打死 2幼童重傷

紐約爆華裔租客鎚殺命案 母被打死 2幼童重傷