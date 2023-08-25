西尼羅病毒現身紐約 皇后區、布碌崙清消滅蚊

西尼羅病毒現身紐約市，市衛生局部署滅蚊。(取自市衛生局)

每年5月至10月，西尼羅病毒(West Nile Virus)都會成為許多城市的關注焦點，因其可導致發燒、頭痛及神經系統併發症等病徵；近日，該病毒首次於年內在紐約市 居民身上查出，並在五區檢測 出現，市衛生局(DOH)將展開蚊蟲防治行動。

根據市衛生局，紐約市已有三名居民報告感染西尼羅病毒，且在五區內的蚊子密集處檢測到該病毒。截止日前，當局已進行九次成年蚊蟲滅活噴灑作業、三次空中幼蟲滅活噴灑和及1322次地面幼蟲滅活。

三名患者中，有兩人來自皇后區 ，一人來自曼哈頓，其中已有兩人出院。全國範圍內，今年共報告超過240例病毒病例，其中13例死亡。在紐約市，五個行政區共有569個陽性蚊子密集處，而去年同期檢測出的陽性數量為1068個。

市衛生局局長長瓦桑(Ashwin Vasan)表示，需通過公共教育、濕地處理及噴灑滅蚊劑等方式儘量預防病毒傳播，並建議居民採取預防措施，如在外出時使用防蟲劑，或撥打311報告積水處。

過去十年中，市內平均每年有17人被診斷患上「西尼羅神經侵襲性疾病」，年齡中位數為62歲，病死率為10%。大多數被診斷感染人士，均表示沒有使用防蟲劑或採取其他預防蚊蟲叮咬的措施。

為了進一步減少蚊蟲數量，衛生局已在全市安裝捕獲陷阱，並在集水坑、溼地和其他積水區域施用幼蟲殺除劑以控制害蟲數量。同時，當局將於29日夜間在皇后區和布碌崙(布魯克林)部分地區進行蚊蟲消殺。

據了解，專用卡車將於29日夜間8時30分至次日晨間6時內，在兩區進行殺蟲劑噴灑，涵蓋郵編區域11207、11208、11212、11236、11239、11414、11691、11692、11693和11694。

衛生局提醒，噴灑進行期間，部分對噴霧成分敏感人群可能會出現短期眼睛或喉嚨刺激，建議居民儘量在室內逗留並關閉空調出風口，以及使用肥皂和水清洗接觸到殺蟲劑的皮膚和衣物。