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移民維權組織 要求速批准無證客工作許可

記者張心／紐約報導
近十個組織的近百位成員要求總統拜登授權無證客臨時保護身份，加速工作許可批准進程。(主辦方提供)
近十個組織的近百位成員要求總統拜登授權無證客臨時保護身份，加速工作許可批准進程。(主辦方提供)

紐約移民聯盟(New York Immigration Coalition)聯合多家維權組織、工會、民間團體，24日於曼哈頓舉行集會抗議，要求總統拜登授權無證客臨時保護身份(TPS)，加速工作許可批准進程。

在象徵著移民希望的自由女神像下，移民維權團體「造路紐約」(Make the Road New York)、代表衛生健康工作者的1199 SEIU工會、全國最大服務業雇員工會之一的32BJ SEIU、紐約市就業與培訓聯盟(NYC Employment & Training Coalition)等近十個組織的近百位成員齊聚，呼籲聯邦為無證移民加快批准工作授權。

本月初，上述組織已聯合致信國土安全部長梅奧卡斯(Alejandro Mayorkas)，敦促聯邦採取行動，幫助無證客獲得工作機會，使他們能夠自謀生計。在過去一年中，超過10萬名無證客抵達紐約，但由於沒有適當的授權，他們無法工作，限制了自謀生計的可能，迫使他們依賴有限的社會服務。

紐約移民聯盟執行總監阿瓦德(Murad Awawdeh)表示，「拜登總統有責任重新指定和加速TPS申請。目前，聯邦政策要求無證客等待數月、甚至數年才能獲得工作授權，這迫使其中許多人進入不穩定的、危險的地下經濟中，從事剝削性質的工作。」

32BJ SEIU工會執行副總裁阿爾德博爾(Shirley Aldebol)指出，獲得TPS身份的新移民對維持經濟發展至關重要，從清潔政府辦公室到為機場的飛機提供維修服務等，能讓基本服務領域不缺人手，「在當前勞動力短缺的大環境下，TPS授權將使無證客通過再就業養家糊口，其他國人也可從他們的服務中獲益。」

1199SEIU工會的梅迪納(Ana Medina)說，作為一名家庭護工，能發現全美許多醫療系統都依賴移民運轉。童年由墨西哥移民美國的她，像許多移民一樣，來這裡為了尋求更好的生活，「所以為像我這樣的移民，提供有意義的就業機會，紐約的未來非常重要。」

紐約移民聯盟聯合多家維權組織、工會、民間團體，24日於紐約市曼哈頓舉行集會抗議。...
紐約移民聯盟聯合多家維權組織、工會、民間團體，24日於紐約市曼哈頓舉行集會抗議。(主辦方提供)

移民 無證客 就業

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