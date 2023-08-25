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小額政治獻金惹議 華裔呼籲合法爭權

記者鄭怡嫣／紐約報導

近來，非牟利新聞組織The City報導，紐約市長亞當斯(Eric Adams)在2021年競選期間，或涉嫌在華社接受多筆可疑的小額捐款，從而通過公共匹配資金，獲得數十萬元的競選金額，華裔對此表示，投票和鈔票都能有力影響選舉結果，但要在合法情況下爭權並踴躍參政議政。

The City的調查報告指，市長亞當斯在2021年競選時的競選財務記錄，或存在可疑的違規行為，位於法拉盛的「新世界商城」和「紐約家電」，涉嫌通過要求員工簽署249元支票再報銷現金等方式，達到250元公共匹配資金的上限要求，以最高八倍的匹配金，從而為亞當斯爭取了大量獻金。

在文中被The City列為「新世界商城前業主」的李天驥，近日對本報表示，2015年他已完全退出新世界，並將所有所持股份轉給集團的核心股東邵連武，所以對報導中的事情毫不知情。

至於報導中提到，「他曾被稱為法拉盛亞當斯競選辦公室的負責人，但並未正式註冊為競選的工作人員」，他則表示，亞當斯競選期間，重視華人社區，故將他位於法拉盛的辦公室租用，以作為華社的競選辦公室，而自己因義工的身分，並不需要登記。

據了解，目前該辦公室，已經租給法拉盛市議員黃敏儀，將作為她的競選辦公室並訂於9月初向外開放。

李天驥還表示，站在個人立場，當然不能做例如拿現金回扣、來爭取更多小額政治獻金這樣的違規操作，然而，文章中提到的「華社捐款人卻多被列為低薪階層、失業或退休人員，且鮮有人是註冊選民」，卻並不能證明這些華人民眾是在違規捐款，「不應該戴著有色眼睛看待我們，這樣對華人參政議政打擊很大」，「無論民眾是否為登記選民，或是怎樣的經濟地位，他都有捐款的權利」。

「選舉主要是看兩『票』」他說，「投票和鈔票」，在選票不夠的情況下，往往民眾的捐款數額，既能使得參選官員從而更重視某一社區或是族裔，也能幫助參選者更有力地競選，他也呼籲華人民眾合法爭權，踴躍地參政議政。

亞當斯 法拉盛 華人

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