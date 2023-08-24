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紀念導演萬瑪才旦 26日放映會促藏漢交流

記者顏嘉瑩╱紐約報導
導演萬瑪才旦。(主辦方提供)
導演萬瑪才旦。(主辦方提供)

紐約民主沙龍與在美藏族社區共同發起的觀影及交流活動將於26日(周六)下午在曼哈頓中城的藏人之家(Tibet House)舉行。屆時將放映剛剛去世的藏族導演萬瑪才旦的知名作品「塔洛」，旨在紀念萬瑪才旦，並增進藏漢兩族青年相互之間更加深入的溝通和理解。

萬瑪才旦曾任中國美術學院電影教授，他的作品「靜靜的嘛尼石」曾獲中國電影金雞獎，「塔洛」曾獲台灣金馬獎，是一位在中國內地和海外藏人社區都得到認可的藏族藝術家。他於今年5月8日突發疾病並英年早逝。電影「塔洛」講述了一名生活在傳統牧區的藏人在面對政權和現代世界所帶來的衝擊時，表現出的迷惘與迷失，敘事真實，不誇張，不落入任何一方的宣傳性話語體系中，飽滿地探討了「藏人」這個身分符號賦予一個生活在當代中國的普通個人的種種。

放映活動將於26日下午1時開始，3時結束，此後將進入藏漢青年交流環節，活動計畫於4時30分結束。主辦方表示，希望交流雙方都能對對方擁有足夠的興趣，溝通內容可以包括語言文化、生活習俗、海外生活與身分認同等，盡量不陷入「獨立-統一」之類空洞的宏大敘事。

報名登錄https://reurl.cc/r5mpqr填寫表單，為確保安全，主辦方確認報名信息後會發送具體地址給報名者。

活動海報。(主辦方提供)
活動海報。(主辦方提供)

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