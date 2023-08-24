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布碌崙夏季足球班 70華生熱鬧結業

記者顏潔恩╱紐約報導
70多名華生日前在8大道球場獲得布碌崙少年足球訓練班結業證書。(記者顏潔恩╱攝影)
70多名華生日前在8大道球場獲得布碌崙少年足球訓練班結業證書。(記者顏潔恩╱攝影)

由美國繁榮華埠總會主辦、各機構和社區商家協辦的「第六屆夏季布碌崙少年足球訓練班」，日前於8大道舉行結業儀式，為在場上訓練兩個多月的70名華裔學生頒發獎狀和禮品；主辦方也宣布秋季訓練班日期，呼籲有興趣的家庭可以盡早報名參與。

繁榮華埠總會總監田士銳表示，此次訓練班共有70名男女學員組成，年齡介於四至15歲，在6月至8月每周六分成四組訓練；州參議員曲怡文當日也出席活動，除頒發獎狀給這些學生以茲鼓勵外，也頒發感謝狀給六名正規教練、五名義工助理、以及一名團隊經理。

在其他贊助商的支持下，當日也以抽獎方式，贈送兔子公仔給小朋友；主辦方還安排熊貓和兔子人偶到現場助興，吸引眾多小朋友搶著拍照互動，場面熱鬧溫馨。

「感謝所有的教練，為孩子們帶來一個健康又好玩的夏季足球體驗」，曲怡文說，很高興可以支持者這樣推廣身心健康的項目，孩子們也因而度過有意義的暑假、創造美好的回憶；未來也會繼續贊助此類活動，令更多家庭受惠。

秋季足球訓練班將在下個月開課，有興趣的家庭可抓緊報名，秋季班時間為9月8日至12月10日，每周日下午2時培訓兩個小時；歡迎適齡孩童與青少年參與，培養運動習慣和與人社交的能力，可致電(917) 660-2402、(917) 224-6675或電郵[email protected]，詢問詳情和報名。

足球 華埠 布碌崙

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