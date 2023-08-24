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蔣貞蕾創作 成格萊美獎樂團新輯封面

紐約訊
蔣貞蕾的作品「沈思」是一種特殊類型的莊重山水，由六塊堆疊的面板和撕裂的畫布組成。(蔣貞蕾提供)
蔣貞蕾的作品「沈思」是一種特殊類型的莊重山水，由六塊堆疊的面板和撕裂的畫布組成。(蔣貞蕾提供)

當世最著名的當代音樂團體之一「第三海岸打擊樂」的最新專輯「呼吸之間」，將以華裔藝術家蔣貞蕾的藝術作品「沈思」為封面藝術，於9月8日起在全球發布。 

「第三海岸打擊樂」 曾獲得格萊美獎並多次獲得提名，專輯「呼吸之間」的音樂探索了「聲音冥想的各個方面，融合了非傳統的音色和音調，並邀請聽眾在迷人的聲音景觀中迷失自己。」蔣貞蕾則是活躍在藝壇的當代藝術家。藝術創作靈感常來自於建築和當代音樂。參加多個國際和美國的藝術個展和群展，包括美國周氏兄弟藝術中心、南韓CICA美術館和英國皇家雕塑家協會。蔣貞蕾是邁阿密藝術博覽會和洛杉磯藝術博覽會的多年參展藝術家。

蔣貞蕾的作品「沈思」是一種特殊類型的莊重山水，由六塊堆疊的面板和撕裂的畫布組成。她使用克制的調色板，主要是白色和少量的銀色，給作品賦予了一種大理石般的品質，暗示著來自古希臘雕塑的超越時間的永恒。作品的網格系統富於建築般的理性，與之對比的是許多不規則的形狀、線條和波浪。它們有力地穿過面板，有時按對角線俯沖和攀升，創造出強烈的運動感。

蔣貞蕾以博斯三聯畫的方式，這幅作品注入了特定的圖像，包括怪獸、花草植物，更重要的是，她帶出了女性身份概念，無論是散布在其中的引人驚奇的外星人似的人物，還是與子宮相鄰的一條鐵鏈設計，或者是一個中式的青花瓷，以特定的輪廓，占據了作品最左側的位置。

第三海岸打擊樂樂團成員兼執行董事斯基德莫爾(David Skidmore)表示，蔣貞蕾的「沈思」是「這張專輯中思想、想法和感受的美麗抽象表現」。

蔣貞蕾說：「正如 『第三海岸打擊樂』將這張專輯視為一種冥想一樣，我的作品也試圖向內尋找意義，並向我們自己和我們的社會揭示真相。當不同的藝術媒介能夠以如此多層次的方式進行對話時，其結果可能會特別啟示。」蔣貞蕾介紹， 創作「沈思」的起初是反思女性的生育和命運，後延展到對生命起源和未來的冥想。

蔣貞蕾的作品「沈思」是一種特殊類型的莊重山水，由六塊堆疊的面板和撕裂的畫布組成。...
蔣貞蕾的作品「沈思」是一種特殊類型的莊重山水，由六塊堆疊的面板和撕裂的畫布組成。(蔣貞蕾提供)
蔣貞蕾的作品「沈思」是一種特殊類型的莊重山水，由六塊堆疊的面板和撕裂的畫布組成。...
蔣貞蕾的作品「沈思」是一種特殊類型的莊重山水，由六塊堆疊的面板和撕裂的畫布組成。(蔣貞蕾提供)
蔣貞蕾的作品「沈思」是一種特殊類型的莊重山水，由六塊堆疊的面板和撕裂的畫布組成。...
蔣貞蕾的作品「沈思」是一種特殊類型的莊重山水，由六塊堆疊的面板和撕裂的畫布組成。(蔣貞蕾提供)

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