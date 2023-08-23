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馬泰偕酒店華裔協會 周六贈中秋月餅、書包

記者張心／紐約報導
美國酒店華裔協會與市議員馬泰聯合宣布，將在華埠舉辦「第九屆家庭同樂日」活動。(記者張心／攝影)
美國酒店華裔協會與市議員馬泰聯合宣布，將在華埠舉辦「第九屆家庭同樂日」活動。(記者張心／攝影)

美國酒店華裔協會與市議員馬泰(Chris Marte)22日聯合宣布，將於26日(周六)上午10時30分，在曼哈頓華埠舉辦「第九屆家庭同樂日」活動，為耆老和青少年免費派發月餅和書包文具，共同慶祝中秋節的到來和新學期的開學。

美國酒店華裔協會創會主席黃華清表示，這是疫情消退後，該會第二年與市議員馬泰辦公室合作，並得到了楊協成飲料公司、蓮花食品公司、寶榮行食品公司的參與支持。「我們準備了600個書包文具、1000份月餅、1000份豆奶餅乾等，希望為社區送去中秋的祝福。」他特別強調食品都為低糖，方便長者和小孩無負擔食用，也囑託大家先到先得，因去年派發的場面變十分火爆。

美國酒店華裔協會主席陳樂英表示，該活動使青少年在新學期安心學習，同時推動傳統文化，十分有意義，「中秋佳節是華人的重要節日，為耆老派發月餅，為新一代贈送學習用品，符合該會創會以來為民服務的初衷，確保為社區民眾及時提供各項幫助。」

馬泰也表示，今年是第二次與美國酒店華裔協會合作，免費向低收入家庭派發書包文具，對孩子們來說是很好的機會，能夠為他們九月開學提供幫助。與此同時，美國酒店華裔協會還推動中華文化傳播，為耆老免費派發月餅解鄉愁。

此次活動將於曼哈頓華埠顯利街9號(9 Henry St.)第一小學對面舉辦，26日(周六)上午10時30分開始派發，先到先得，派完即止。

華裔 華埠 曼哈頓

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