疏運美網賽88萬球迷 7號線將增班次

美國網球公開賽(US Open)開賽在即，大都會運輸署(MTA)日前宣布將在比賽期間增加地鐵7號線服務。(本報檔案照)

美國網球公開賽(US Open)開賽在即，大都會運輸署(MTA)日前宣布將增加地鐵 7號線和長島鐵路 (LIRR)的服務，為未來三周前往球迷周和美網公開賽的88萬多名球迷提供便捷交通，無需擔心停車問題；同時，從布碌崙(布魯克林)前往皇后區 的N線和R線地鐵也將增加班次，方便民眾前往觀賽。

一年一度的美網公開賽將於28日(周一)開始正式賽事，球迷周卻於22日就已拉開序幕，該球迷周是全世界規模最大的民眾網球活動，並會舉辦一系列標誌性活動，包括美食節和音樂會，各路明星也會到場，可謂熱鬧非常；比賽在位於法拉盛草原可樂娜公園(Flushing Meadows Corona Park)美國網球中心(The USTA Billie Jean King National Tennis Center)舉行，民眾可乘坐7號線至皇后區威利點(Mets-Willets Point)站。

大都會運輸署主席利博(Janno Lieber)說，使用公共交通前去看比賽是最經濟有效的方式，MTA也會最大限度地對支持球迷。據悉，25日(周五)最後一場比賽結束後，MTA將額外運行五列7號線區間快線列車，從大威利點運行到74街-百老匯大道站(74th Street-Broadway)走快線，此後至34街-哈德遜廣場(34 St-Hudson Yards)走慢線。

長島鐵路臨時總裁納珥迪(Catherine Rinaldi)也表示將增加服務，並將提供非高峰5元和高峰7元的票價選擇，「不用擔心停車壓力和費用」。

據悉，新開的麥迪遜大中央車站(Grand Central Madison)乘坐鐵路的球迷有兩種選擇到達威利點，長島鐵路將通過華盛頓港分支(Port Washington Branch)提供直達的鐵路服務，從賓州車站(Penn Station)或中央車站出發只需19分鐘。

另外，從22日開始到9月8日，長島鐵路將在三列上午8時左右運行的華盛頓港高峰列車上增停威利點。上午9時以後，所有西行的華盛頓港列車都將在威利點停靠，周末也不例外。

從布碌崙(布魯克林)前往皇后區觀看賽事的人們也在22日迎來地鐵增加的好消息，市捷運局長戴維(Richard Davey)宣布，從布碌崙經曼哈頓到皇后區的地鐵N線和R線，將在工作日中午以及非高峰時段有更多列車運行，列車平均等待時間將從10分鐘縮短到8分鐘，於28日生效。

戴維說，雖然聽起來不多，但時間積少成多。據悉，這是州府新財年3500萬元預算的一部分。本月初，MTA也宣布地鐵1號線和6號線的周末服務班次將增加。