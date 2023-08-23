我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

高稅收、沒隱私 好萊塢多位名人搬離加州

「好聲音」醜聞 歌手控最黑2姊妹：不簽約別想晉級

疏運美網賽88萬球迷 7號線將增班次

記者高雲兒／紐約報導
美國網球公開賽(US Open)開賽在即，大都會運輸署(MTA)日前宣布將在比賽期間增加地鐵7號線服務。(本報檔案照)
美國網球公開賽(US Open)開賽在即，大都會運輸署(MTA)日前宣布將在比賽期間增加地鐵7號線服務。(本報檔案照)

美國網球公開賽(US Open)開賽在即，大都會運輸署(MTA)日前宣布將增加地鐵7號線和長島鐵路(LIRR)的服務，為未來三周前往球迷周和美網公開賽的88萬多名球迷提供便捷交通，無需擔心停車問題；同時，從布碌崙(布魯克林)前往皇后區的N線和R線地鐵也將增加班次，方便民眾前往觀賽。

一年一度的美網公開賽將於28日(周一)開始正式賽事，球迷周卻於22日就已拉開序幕，該球迷周是全世界規模最大的民眾網球活動，並會舉辦一系列標誌性活動，包括美食節和音樂會，各路明星也會到場，可謂熱鬧非常；比賽在位於法拉盛草原可樂娜公園(Flushing Meadows Corona Park)美國網球中心(The USTA Billie Jean King National Tennis Center)舉行，民眾可乘坐7號線至皇后區威利點(Mets-Willets Point)站。

大都會運輸署主席利博(Janno Lieber)說，使用公共交通前去看比賽是最經濟有效的方式，MTA也會最大限度地對支持球迷。據悉，25日(周五)最後一場比賽結束後，MTA將額外運行五列7號線區間快線列車，從大威利點運行到74街-百老匯大道站(74th Street-Broadway)走快線，此後至34街-哈德遜廣場(34 St-Hudson Yards)走慢線。

長島鐵路臨時總裁納珥迪(Catherine Rinaldi)也表示將增加服務，並將提供非高峰5元和高峰7元的票價選擇，「不用擔心停車壓力和費用」。

據悉，新開的麥迪遜大中央車站(Grand Central Madison)乘坐鐵路的球迷有兩種選擇到達威利點，長島鐵路將通過華盛頓港分支(Port Washington Branch)提供直達的鐵路服務，從賓州車站(Penn Station)或中央車站出發只需19分鐘。

另外，從22日開始到9月8日，長島鐵路將在三列上午8時左右運行的華盛頓港高峰列車上增停威利點。上午9時以後，所有西行的華盛頓港列車都將在威利點停靠，周末也不例外。

從布碌崙(布魯克林)前往皇后區觀看賽事的人們也在22日迎來地鐵增加的好消息，市捷運局長戴維(Richard Davey)宣布，從布碌崙經曼哈頓到皇后區的地鐵N線和R線，將在工作日中午以及非高峰時段有更多列車運行，列車平均等待時間將從10分鐘縮短到8分鐘，於28日生效。

戴維說，雖然聽起來不多，但時間積少成多。據悉，這是州府新財年3500萬元預算的一部分。本月初，MTA也宣布地鐵1號線和6號線的周末服務班次將增加。

長島鐵路 地鐵 皇后區

上一則

關注華人就醫 紐約市衛生局走訪東哈林區

下一則

紐約客談／校曆無春節 華人憤怒是玻璃心？

延伸閱讀

2.75➔2.9元 紐約市地鐵公車票今漲價

2.75➔2.9元 紐約市地鐵公車票今漲價
市議會公聽堵車費計畫 華社強烈反對

市議會公聽堵車費計畫 華社強烈反對
英談話節目之王享壽88歲 BBC總裁：他定義所有人

英談話節目之王享壽88歲 BBC總裁：他定義所有人
英國「談話節目之王」帕金森爵士逝世 享壽88歲

英國「談話節目之王」帕金森爵士逝世 享壽88歲

熱門新聞

社區人士說，所謂的「不需要身分寄錢」，用的就是其他顧客的身分，呼籲民眾在跨境匯款時要特別注意商家的可信度。（本報資料照片）

經8大道匯款公司寄錢回家 布魯克林華女護照被註銷

2023-08-18 06:46

月租2500元 這間曼哈頓公寓爆紅 因為少這項東西

2023-08-20 15:01
曼哈頓中城20日深夜一輛闖紅燈的轎車撞倒七名行人，現場傷者倒地，血跡斑斑。(擷自YouTube FOX 5影片)

閉眼「一切交給上帝」 新州女在曼哈頓闖紅燈撞7人

2023-08-21 14:29
位於曼哈頓的文華東方酒店發生墜樓事件。(截取自谷歌地圖)

急墜750呎 身體斷兩半…男子曼哈頓酒店頂樓跳下身亡

2023-08-18 13:37
紐約州府建議，免疫系統受損者，應避免食用包括牡蠣在內的生鮮貝類。(路透)

罕見「食肉菌」入侵大紐約 3人感染死亡 州府發警告

2023-08-18 07:40
皇后區法拉盛地區多間成人日間中心陷入白卡欺詐爭議，遭到十多位老人舉報，目前此事仍在調查之中。(記者高雲兒／攝影)

沒活動、早餐僅白粥…紐約法拉盛成人護理中心 恐涉白卡詐欺

2023-08-22 07:40

超人氣

更多 >
夏威夷茂宜島野火滅鎮 唯獨這棟奇蹟之屋沒事 屋主看了秒落淚

夏威夷茂宜島野火滅鎮 唯獨這棟奇蹟之屋沒事 屋主看了秒落淚
前央視名嘴淪落擺攤賣字畫 崔永元：養家餬口 不丟人

前央視名嘴淪落擺攤賣字畫 崔永元：養家餬口 不丟人
南加華人聚居城市也遇零元購 劫匪搶完散步離開

南加華人聚居城市也遇零元購 劫匪搶完散步離開
佛州女想給路邊非法小販20元 最後卻被上銬送警局

佛州女想給路邊非法小販20元 最後卻被上銬送警局
沒活動、早餐僅白粥…紐約法拉盛成人護理中心 恐涉白卡詐欺

沒活動、早餐僅白粥…紐約法拉盛成人護理中心 恐涉白卡詐欺