聯邦批准貝涅特機場搭建庇護所 紐約州府追加2000萬經費

霍楚表示，聯邦政府批准貝涅特機場為無證客庇護所，州府則追加2000萬幫助庇護客。(州長辦公室提供)

州長霍楚(Kathy Hochul)日前宣布，獲聯邦政府 批准，州府即將在布碌崙(布魯克林)東南部的貝涅特機場(Floyd Bennett Field)搭建臨時庇護 所，收容2500多名無證客 。霍楚同時宣布，將提供2000萬元額外經費，幫助紐約度過無證客危機。

霍楚表示，她已經從聯邦政府那裡拿到了使用前海軍航空站貝涅特機場的租約，為期三個月。州府不需要為使用該機場付租金，租約主要是表明聯邦政府並沒有把機場的所有權轉給紐約州。

州府5月首次請求使用貝涅特機場，用於安置無證客，最初要求聯邦政府承擔在貝涅特機場搭建庇護所和配備人員的費用，州府20日與聯邦政府的談判至深夜才結束，最終州府同意承擔費用。州長辦公室稱，搭建庇護所的細節還有待最後敲定。

霍楚說，在貝涅特機場建庇護所的計畫還需要得到進一步的確認，該機場現在是由國家公園管理局管理的綠地，聯邦內政部對於在公園用地上安置無證客提出了法律方面的擔憂，一個月前內政部表示不同意，但現在聯邦政府已經承認紐約市在處理庇護客方面需要更多幫助，她希望這有助於問題的解決。霍楚說，貝涅特機場可以容納2500名無證客，不過她認為這個機場庇護所今後可以擴建，從而容納更多庇護客。

霍楚還宣布，州府將追加2000萬元，幫助紐約市的無證客走出緊急庇護所，拿到工作許可，並申請避難。州府此前已經決定拿出15億元資金，專門用於處理無證客危機。

民眾普遍認為，讓庇護客離開緊急庇護所，找到工作和永久住處是減輕紐約市遊民所系統所承受壓力的關鍵，截至上周，遊民所系統共收容了近8萬3000人。根據市主計長蘭德(Brad Lander)21日發布的一份報告，在過去兩年中，遊民所的平均停留時間有所增加，進一步加劇了無證客危機。

幾天以前，市政府還和州政府對簿公堂，市政府要求暫停使用庇護法。庇護法規定，該市必須在規定的時間內向任何提出請求的人提供庇護。州政府則向法院提交文件，批評市政府在提供報銷文件方面緩慢，並且在處理國家資金方面草率。