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關注華人就醫 紐約市衛生局走訪東哈林區

記者和釗宇／紐約報導
市衛生局長瓦桑(右三)走訪東哈林區政府樓社區，與哈林健康倡導夥伴計畫的社工交流。(記者和釗宇／攝影)
市衛生局長瓦桑(右三)走訪東哈林區政府樓社區，與哈林健康倡導夥伴計畫的社工交流。(記者和釗宇／攝影)

紐約市衛生局長瓦桑(Ashwin Vasan)日前走訪位於曼哈頓東哈林區(East Harlem)的華盛頓政府樓社區(George Washington Houses)，與哈林健康倡導夥伴計畫(Harlem Health Advocacy Partners)的中文社區工作人員交流，關注社區內華人的就醫情況。

由於租金相對低廉且政府樓密集，東哈林區長期以來都是低收入少數族裔的聚居地，近年，愈來愈多的華人長者也因難以負擔華人社區的房價而移居至此。不過，在東哈林地區能說中文的醫師或健康護理機構較為缺乏，華人居民需要長途跋涉前往華埠等地就醫和體檢，多有不便。有鑑於此，提供醫療保健服務的社區機構也開始聘請能說中文的工作人員。

哈林健康倡導夥伴計畫目前由市衛生局與社區機構「公共健康解決之道」(Public Health Solutions)共同運營，服務站點遍布整個東哈林區。瓦桑走訪的站點於每周一上午11時至中午12時專為華人提供血壓測量以及健康諮詢服務，通曉國語和粵語的社工張Gobby介紹，諮詢服務的範圍比較廣泛，保險事務、用藥注意事項、日常保健常識甚至糧食券事務等，都可以幫助居民去溝通和翻譯。她表示，由於社區工作者並不能替代專業人士，因此他們的角色更多體現為「橋樑」，盡可能讓華人居民不出遠門就能與各種專業醫師、政府部門或保險機構取得有效溝通。

瓦桑表示，社區保健並非僅是醫生的工作。一些最基本的保健項目，比如體重管理、營養指導以及心臟病和糖尿病預防等，都是可以下放到社區層面來提供的服務。新冠疫情不僅摧毀了人們對公共醫療服務的信任，也摧毀了人們對自身健康的信心，而社區層面的保健服務正是重建這種信任的關鍵。瓦桑強調，獲取信任的最佳方法，就是用服務對象最親切熟悉的語言與他們進行溝通。

華盛頓政府樓社區住戶聯盟主席William Betancourt表示，免費幫助測血壓是目前進行得最成功的一項社區服務，頗受歡迎。21日的血壓測量活動有十餘位華人居民報名參與，東哈林居民孟女士表示，像測血壓這樣簡單的保健服務，以前只能去華埠找診所做，雖然交通還算方便，但畢竟不如直接在家門口方便。

居民徐先生當日剛剛聽說這項活動，但因遲到沒有趕上，便提前報名預約了下周的服務。他說，如果坐地鐵前往華埠尋醫，路程需要40分鐘，而現在直接下樓就能有服務，很方便。張Gobby表示，未來如果效果好，機構也許會考慮招聘更多中文人才並開設更多的華人服務站點。

東哈林區近年來有愈來愈多的華人長者移入，但相關中文服務還比較缺乏，因此社區機構正...
東哈林區近年來有愈來愈多的華人長者移入，但相關中文服務還比較缺乏，因此社區機構正在逐漸增加中文服務。(記者和釗宇／攝影)

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