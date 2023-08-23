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華康會返校日家庭活動 8/25登場

記者顏潔恩／紐約報導
由華人健康協會攜手多家機構舉行的「2023年返校日家庭活動」，將於25日在羊頭灣舉行。(華康會提供)
由華人健康協會攜手多家機構舉行的「2023年返校日家庭活動」，將於25日在羊頭灣舉行。(華康會提供)

由華人健康協會攜手多家機構舉行的「2023年返校日家庭活動」，將於25日(周五)在羊頭灣舉行，屆時將向即將返校的學生免費贈送書包、學習用品、以及有機蔬果，鼓勵他們以積極心態迎接新學年；除此之外，主辦方也會帶來豐富活動、攤位諮詢，呼籲各族裔家庭踴躍出席。

華康會22日舉辦記者會，表示返校日已在社區舉辦多年，很多家長從中獲得有用的資源，對此類活動有極高的評價；隨著9月開學在即，今年同樣邀請很多機構參與活動，給有需要的家庭提供幫助，歡迎民眾屆時積極發問。

她介紹，除贈送物品外，老人中心的義工也帶來準備已久的粵曲演唱、舞蹈表演，現場也設有遊戲、手工藝術等娛樂性質的攤位，對健康保險、醫療補助計畫(Medicaid，白卡)、聯邦醫療保險計畫(Medicare，紅藍卡)、長者福利、糧食券等有疑問的民眾，也可前來諮詢，有會中文的工作人員幫助服務。

「這些禮物是給孩子們的鼓勵，祝福他們在新學年裡發奮學習，並積極參與學校活動，留下難忘的回憶」，主辦方強調，所有的禮物都是先到先得、送完為止，當日贈送的書包約有300份；主辦方也呼籲華裔家長積極帶孩子過來，趁著開學前享受最後的放鬆時光，並增進親子間的感情。

該活動獲得道明銀行(TD Bank)、康予健保、聯合電訊、班森賀康復中心、U大道團隊(Ave U Team)、紐約市人力局、以及康尼島醫院等機構的贊助；返校日家庭活動將於25日(周五)早上10時30分開始，在華康會羊頭灣會所舉行，地址是布碌崙東16街2101號，更多詳情可撥電至(718) 376-1313查詢。

聯邦醫療保險 紅藍卡 老人中心

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