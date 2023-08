靈鷲山紐約禪空間 談靈性與永續

佛教法師、學者與龍樹青年團成員在紐約分享並討論信仰與永續發展的議題。(記者和釗宇/攝影)

由靈鷲山紐約禪空間、「Global Family for Love & Peace」與生命和平大學聯合主辦的「靈性生態與永續發展」主題交流會近日在曼哈頓 舉行,世界宗教博物館 執行長顯月法師、世界宗教大會(Parliament of the World's Religions, PoWR)董事法曜法師、法鼓山文理學院佛教學系主任鄧偉仁以及靈鷲山龍樹青年團的部分團員到會,分享了參與世界宗教大會的經驗與收穫、宗教精神對永續發展的價值等方面議題,到場嘉賓分別來自美國、台灣以及馬來西亞等地。

鄧偉仁在闡述宗教精神在永續發展實踐中的體現時提到,修行者不能滿足於「只要我們的內心乾淨就好」,而是要從身邊的環境做起,全方位淨化自我與世界,更要警惕消費主義對這種淨化的侵蝕。在現場播放的影片中,靈鷲山佛教教團開山住持、世界宗教博物館(Museum of World Religions)創辦人心道法師講述了科學與傳統信仰在哲學上的相通之處,他說,萬物在靈性中串聯成命運共同體,因此各個宗教的信仰者們應該相互包容、相互團結,共同推動生態的改善。

龍樹青年團的莊岱蔚分享了他在參加本年度世界宗教大會後的體驗。他表示,在與其他宗教信仰者交流時,發現每種宗教都有自己的核心哲學,但在精神上是可以相通的。團員葉迪兆表示,信仰教會他融合而非對立、包容而非衝突。活動最後,青年團成員還奉獻了歌曲詠唱「愛如花如種」。