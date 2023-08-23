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親子文化傳播中心 表彰青年義工

記者顏潔恩／紐約報導
親子文化傳播中心日前在親子聚餐活動中頒發義工獎給表現出色的志願者。(親子文化傳播中心提供)
親子文化傳播中心日前在親子聚餐活動中頒發義工獎給表現出色的志願者。(親子文化傳播中心提供)

親子文化傳播中心(RBH)日前於布碌崙(布魯克林)8大道酒樓舉行親子聚餐會，除設有親子遊戲、才藝表演外，當晚也頒發表彰給年度最出色的十名青年義工，以資鼓勵；RHB表示，義工們在接受鍛鍊之後變得更自覺、負責任，態度從一開始的懶散變得積極，接下來也會繼續努力，培養更多優秀人才。

創辦人石巧燕表示，當晚的聚餐活動共超過300名華裔家長和孩童出席，在義工和培訓老師的組織和領導下，一群學生為觀眾表演了話劇「水槍」(Water Gun)，贏得如雷掌聲；而當晚的重頭戲則是為參與暑期志願者活動的義工頒發「總統義工獎」(President Award)，從22名義工中挑選出最佳的十名代表。

「這批義工表現出穩重、獨立能吃苦的精神，且也願意大方展現自己」，石巧燕說，今年義工最大年齡19歲、最小12歲，自6月第一周開始便加入項目，由幾名老師帶領進行輔導和培訓，旨在建立青少年的責任感、激發愛心和正確的做事態度和方法；她回想孩子們的成長經歷，一開始在家裡沒做過家務，對打掃衛生感到抗拒，到後來的自覺行動、變得勤勞，令家長們也深感欣慰。

不僅如此，青年義工們通過組織一系列活動，放下手中的電子產品，並敞開心胸和其他人社交、建立真實的情感；「在這個年紀的孩子雖然不好教，但在老師們認真負責的態度下，他們最終也受到鼓舞」，許多家長們見狀都希望孩子繼續在彩虹屋做義工，培養更多正面的能力。

另外，教師們的孜孜教誨也是導致項目成功的原因，感謝這些教師的盡心盡責，讓很多忙於生計的新移民家長無後顧之憂，放心把孩子交給他們；作為非營利機構，RBH自2019年開始培訓青少年志願者，著重在發掘領導、組織、時間管理、自我意識和職業素養方面的能力，有了家長和孩子的積極反饋，彩虹屋將繼續義工項目，培養更多傑出貢獻的人才。

親子 布碌崙 8大道

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