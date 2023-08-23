親子文化傳播中心 表彰青年義工
親子文化傳播中心(RBH)日前於布碌崙(布魯克林)8大道酒樓舉行親子聚餐會，除設有親子遊戲、才藝表演外，當晚也頒發表彰給年度最出色的十名青年義工，以資鼓勵；RHB表示，義工們在接受鍛鍊之後變得更自覺、負責任，態度從一開始的懶散變得積極，接下來也會繼續努力，培養更多優秀人才。
創辦人石巧燕表示，當晚的聚餐活動共超過300名華裔家長和孩童出席，在義工和培訓老師的組織和領導下，一群學生為觀眾表演了話劇「水槍」(Water Gun)，贏得如雷掌聲；而當晚的重頭戲則是為參與暑期志願者活動的義工頒發「總統義工獎」(President Award)，從22名義工中挑選出最佳的十名代表。
「這批義工表現出穩重、獨立能吃苦的精神，且也願意大方展現自己」，石巧燕說，今年義工最大年齡19歲、最小12歲，自6月第一周開始便加入項目，由幾名老師帶領進行輔導和培訓，旨在建立青少年的責任感、激發愛心和正確的做事態度和方法；她回想孩子們的成長經歷，一開始在家裡沒做過家務，對打掃衛生感到抗拒，到後來的自覺行動、變得勤勞，令家長們也深感欣慰。
不僅如此，青年義工們通過組織一系列活動，放下手中的電子產品，並敞開心胸和其他人社交、建立真實的情感；「在這個年紀的孩子雖然不好教，但在老師們認真負責的態度下，他們最終也受到鼓舞」，許多家長們見狀都希望孩子繼續在彩虹屋做義工，培養更多正面的能力。
另外，教師們的孜孜教誨也是導致項目成功的原因，感謝這些教師的盡心盡責，讓很多忙於生計的新移民家長無後顧之憂，放心把孩子交給他們；作為非營利機構，RBH自2019年開始培訓青少年志願者，著重在發掘領導、組織、時間管理、自我意識和職業素養方面的能力，有了家長和孩子的積極反饋，彩虹屋將繼續義工項目，培養更多傑出貢獻的人才。
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