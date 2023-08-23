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世界少棒錦標賽 桃園龜山國小兩連勝

紐約訊
經文處處長李光章與桃園市龜山國小代表隊於世界少棒錦標賽現場合影。(經文處提供)
經文處處長李光章與桃園市龜山國小代表隊於世界少棒錦標賽現場合影。(經文處提供)

「2023年世界少棒聯盟世界少棒錦標賽」(2023 Little League World Series)於日前在賓州威廉波特市(Williamsport)開幕，桃園市立龜山國民小學取得亞太區代表權，並在頭兩場比賽中力克加拿大隊和日本隊，取得兩連勝，順利晉級國際賽區四強。

本次比賽由龜山國民小學校長丁伯強、總敎練李政達、敎練干易哲、陳明宏共同率領14位球員參賽，首場於8月17日對戰加拿大隊，駐紐約台北經濟文化辦事處處長李光章親赴賽場為小將們加油並致贈加菜金，期許小將們旗開得勝；威廉波特市Derek Slaughter市長亦出席觀賽，見證小將們精湛的球技。另外，來自大紐約地區、匹茲堡、費城及華府等地熱情的鄉親及留學生也前往加油打氣。在各方強力應援下，代表隊最終以6比0的佳績戰勝加拿大奪得首勝。

第二場對陣日本比賽於21日舉行，龜山國民小學隊連戰皆捷，以10比0比分大勝日本隊，進入本次賽事國際賽區四強；龜山國民小學隊將於23日(周三)下午對陣加勒比代表隊，如果取勝，將進入國際賽區決賽。

龜山國小少棒代表隊於8月10日晚間抵達紐瓦克機場，獲得旅美僑胞熱情歡迎，費城台灣同鄉會謝己夫婦、北澤西台灣同鄉會會長呂佩璜夫婦、紐澤西台商會醫師沈正強會同駐紐約辦事處教育組組長楊敏玲前往接機；僑務顧問鍾文忠熱心準備豐盛的日式便當，紐約經文處也貼心準備輕食點心盒，讓選手和教練們在往威廉波特的長途旅行中享用。

經文處和大紐約地區的僑胞們期待小將們在接下來的比賽能有傑出表現，也希望他們以球會友，除了與各隊選手切磋球技外，亦能將台灣人熱情友善的精神傳達給參賽的各國選手，讓此行有更豐碩的收穫。

威廉波特市長Derek Slaughter(左一)、賓州州眾議員Jamie Fl...
威廉波特市長Derek Slaughter(左一)、賓州州眾議員Jamie Flick(右二)及代表聯邦眾議員Dan Meuser之選區主任James May(右一)出席第一場比賽為我龜山國小棒球小將加油。(經文處提供)
經文處教育組組長楊敏玲會同北澤西台灣同鄉會及費城台灣同鄉會赴紐華克機場迎接桃園市...
經文處教育組組長楊敏玲會同北澤西台灣同鄉會及費城台灣同鄉會赴紐華克機場迎接桃園市龜山國小代表隊。(經文處提供)
經文處處長李光章致贈加菜金予桃園市龜山國小校長丁柏強，並與現場僑胞合影。(經文處...
經文處處長李光章致贈加菜金予桃園市龜山國小校長丁柏強，並與現場僑胞合影。(經文處提供)
僑務顧問鍾文忠(左2)致贈豐盛日式便當，經文處楊敏玲(右一)代表致贈點心盒予代表...
僑務顧問鍾文忠(左2)致贈豐盛日式便當，經文處楊敏玲(右一)代表致贈點心盒予代表隊。(經文處提供)
桃園市龜山國小代表隊於球場內列隊準備出賽。(經文處提供)
桃園市龜山國小代表隊於球場內列隊準備出賽。(經文處提供)

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