明目張膽要回扣否則走人 「老人也需教育」

前有老人投訴成人日間護理中心拿回扣吸引客戶，後也有部分堅持原則的護理中心苦惱表示，明目張膽被老人要回扣，甚至到了沒回扣就流失客戶的地步，業者表示華裔老人法律意識淡薄，需要更多教育 ；前市議員陳倩雯認為，老人應該認識到護理中心的福利 並不是取之不竭的；不過業者透露，很多老人拿錢其實另有隱情。

一名從業多年的護理業者表示，早期參加護理中心的長者，大多了解合法使用白卡 福利的重要性，不會為蠅頭小利冒險。不過在近年來發錢的風潮下，很多老人覺得此時理所當然，「老人常常開口第一句話，你們發不發錢？不發錢就走了，十個有八個都這樣」。

走之前，有的老人還會找業者談判，「老人說，某某中心給我們多少錢，你給不給，你給我就不去別家」，甚至有業者曾因為不發錢「被老人教育」，「他們說，護理中心怎麼不發錢」。

業者透露，部分早期開設的中心，因為參與者的懂法，得以在堅持不發錢的原則下，獲得更多參與者；但是更多中後期開設的護理中心就沒有那麼幸運，「有些也不想發錢，但是迫於無奈，不發錢就倒閉」

業者認為，老人認為護理中心應該發錢的概念，一方面是因為華裔長者法律意識薄弱，「有很多老人是真的不知道，食物或者服務兌換成現金，是不合法的」。另一方面是因為一些不正當業者的誤導，「有的中心老闆會誘導老人：你幫我拉人，就再給你回扣」。

因此，業者認為，向老人展開的教育會議勢在必行，「老人缺乏官方的渠道去告知他們」。同時他們表示，老人拿回扣的成本太低，「他們的白卡也沒有被吊銷，沒有任何罰款」。

業者說，政府等相關部門也該加強對老人福利和長期護理計畫(MLTC)的正確使用宣傳教育，「比如政府在評估老人紅藍卡和白卡資格時，可以告知他們要怎麼合情合理合法使用政府的各項福利」。

曾立法監督護理中心的市議員陳倩雯表示，老人要意識到，醫療補助資金是有限的，「用光了，就沒了」。她說，老人應該考慮得更長遠，「如果濫用醫療福利，不但傷害到他們自己，也傷害到很多真的需要該幫助的人」。

然而，也有老人寧願拿幾百元錢而不參加活動，有業者無奈表示，其中也有隱情，「在美國這樣的高福利社會，老人從吃穿用度到看病買藥幾乎都不花錢，很多拿了錢都是給子女用」。

業者說，華人的觀念裡，老人還是要繼續幫襯小孩，甚至有的移民家庭裡，子女還以此道德綁架老人，「他們就和父母說，大家都拿錢，你怎麼不拿錢呢？」

業者表示，這樣的家庭不在少數，而選擇繼續不拿錢而選擇多樣活動的老人，家庭條件不見得都是好的，「但基本是子女以老人為先，老人開心就好」。