成人護理中心涉欺詐 2業者未註冊 移州府調查
近日，皇后區法拉盛三家成人日間護理中心被投訴涉嫌白卡欺詐，紐約市老人局(Department for the Aging)表示，其中兩家護理中心沒有在市府註冊登記，而且還有一家護理中心今年初已經被投訴；老人局已經將相關投訴轉交給州府相關單位，進行下一步調查。
多位老人舉報皇后區三家護理中心，包括位於41大道的皇家成人日間護理中心、北方大道的Sophia成人日間護理中心以及39大道的開心成人日間護理中心，涉嫌欺詐。老人們抱怨他們最開始被豐富多彩的活動所吸引，但事實卻是幾個月後活動全無，到最後甚至被強行要求轉到其他護理中心。
對此，市老人局作出回應稱，所有成人護理中心要到紐約市老人局註冊登記，但根據紀錄，皇家和Sophia成人日間護理中心並沒有登記在冊。至於開心成人日間護理中心，市老人局稱早在今年3月16日收到相關醫療補助欺詐的投訴，並將投訴轉交給紐約州衛生署(NYSDOH)及旗下醫療補助計畫(Medicaid，俗稱白卡)項目辦公室和紐約州老齡化辦公室(New York State Office for the Aging)，進行進一步調查。
發起相關舉報的老人也於此前去州眾議員金兌錫辦公室，詳細陳述了自己的遭遇。幕僚長曹原(Tony Cao)21日表示，金兌錫辦公室已將收集到的材料轉交相關部門，以便進行更多調查。
不過有業者表示，針對日間護理中心不提供服務的情況，除非有證據表明，該護理中心經營者給了老人現金回扣，來換取他們每天在此簽到，那麼可以算作是欺詐，否則只能構成不完善地運營。
對此，市老人局長表示，成人日間護理中心受州法律管轄，他们提供的項目和服務必須符合州規定的標準。 根據紐約州老齡化辦公室(NYSOFA)，日間服務中心需要最大限度地為老人開發生理、心理和精神等多方面的活動，並時刻監察老人的需要。
根據紐約州醫療補助總檢察長辦公室，對於醫療服務提供者來說，白卡欺詐和濫用(Medicaid Fraud, Waste, and Abuse)包括未提供服務的白卡賬單以及為不必要的服務計費等；換言之，如若老人的簽字單的服務上包含了未提供的服務，向保險公司收取費用，經營者是有可能被認為觸犯法律的。
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