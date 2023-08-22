老人中心嚴重不足 致護理中心林立生亂象

根據紐約市老人局的數據，全市共有300多家老人中心，遠遠不夠應對紐約市約173萬60歲及以上的老年人居民。(本報檔案照)

成人日間護理中心的白卡詐欺事件屢禁不止，不少相關業者感嘆，一方面是受市老人局監管、非營利性的老人中心 (Older Adult Centers)的經費管理嚴格，服務人員受到限制；另一方面卻是成人日間護理中心的遍地開花，一些中心只拿錢不提供服務；相關立法者和從業者表示，其實紐約老人更需要的是老人中心而非護理中心。

前市議員陳倩雯說，由市府批准經營的老人中心和成人日間護理中心旨在針對不同的人群。根據相關法律法規，前者只需滿足60歲以上，可以免費加入；後者則需要是65歲，並有相關保險 ，一般是紅藍卡或者白卡，且參加者須是生活中有障礙的人，包括如廁、移動或進食，或由於心理障礙而需要監督的人。

但是陳倩雯觀察到，大部分參加護理中心的老人並無相關障礙，「他們穿著運動鞋和背包到處跑，還自己坐地鐵，他們該去的是老人中心」。

然而根據紐約市 老人局的數據，目前全市共有300多家老人中心(Older Adult Centers)，遠遠不夠應對紐約市約173萬60歲及以上的老年人居民。

福壽老人中心主任鄭石表示，老人中心缺乏的原因有兩個：一方面，老人局行事風格保守，需經過長時間的考察，才會決定開設一間非營利老人中心，「像華策會歷史悠久，老人局比較信任」。另一方面，諸多社區人口變遷，常常會出現老人多的社區無老人中心，而年輕人多的地區存在無人使用的老人中心。

本身老人中心的缺乏加上資源錯配，造成了大量日間護理中心的需要，因此鄭石認為，日間護理中心初衷是好的，「如果社區內有大量老人，又缺乏足夠的老人服務中心，就可以由文化相似的民眾發起開設」。

除了針對人群，二者的另一點不同就是資金來源，也在一定程度上解釋老人中心的困境和護理中心的亂象。前者資金直接來源於政府，需要滿足政府的各項要求，而後者則是在老人簽字同意後，從作為中介的保險公司領取。

前福壽老人中心主任王能稱，老人中心需要向政府書寫詳細的預算計畫，「細緻到一張桌子和一張椅子，而且你說好是買桌子的錢，不能去買椅子」。他稱，90年代就常有資金不足的情況，「政府的錢只夠提供80份午飯，我們每年募錢，再額外提供一百多份」。

這樣的情況目前也沒改變，鄭石說，僅僅根據市府的錢，能提供的午飯在150份左右，但是中心提供了200多份，「多的那部分自掏腰包」。但即使這樣，也常常要拒絕晚到的老人，他打趣說，政府的錢是「餓你不死，吃你不飽」。據悉，現在福壽活躍的會員為3000人左右，但是鄭石認為如果資金更多，可服務人數將更多。

陳倩雯對此稱，此前她擔任市議員期間，每年都爭取更多的錢給更多的老人中心，「我希望州府也可在這方面給予市府撥款支持」。