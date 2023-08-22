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台灣詩人獲選「駐村」 關心動物權益

紐約訊
台灣詩人田品回日前獲選文化部與美國佛蒙特工作室中心合作的駐村計畫，將於今年8月底參與為期三周的文學駐村。(紐約台北文化中心提供)
台灣詩人田品回日前獲選文化部與美國佛蒙特工作室中心合作的駐村計畫，將於今年8月底參與為期三周的文學駐村。(紐約台北文化中心提供)

台灣詩人田品回日前獲選文化部與美國佛蒙特工作室中心(Vermont Studio Center, VSC)合作的駐村計畫，將於今年8月底參與為期三周的文學駐村。她計畫在駐村期間發展與動物權益相關的詩歌創作，期盼透過與駐村國際作家交流，分享創作理念，在不同文化的視角中激盪出火花。

田品回目前旅居荷蘭，主要關心人類與其他物種如何在當代文化的混雜社會中共存。他的作品聚焦於流動性，探討人們跨國界遷移的方式，以及如何穿越性別、民族和階級的界線。田品回曾獲林榮三短篇小說二獎、入選台灣詩人流浪計畫，並以個人詩集「這裡的電亮那裡的光」入圍2021年Openbook年度好書獎。

田品回提到，本次參與VSC駐村計畫，預計完成「肉雞人」(Broiler-Man)創作計畫。人類為了食用而飼養「肉雞」，希望從「人」、「雞」、「肉」各種不同的視角來發聲，討論人與動物的關係，以及動物權益等主題。

VSC佛蒙特工作室中心創立於1984年，是美國知名駐村機構，至今已接待世界各地超過百國、破萬名視覺藝術家及作家前往駐村。文化部自2013年起與VSC合作，每年選送台灣作家赴美國佛蒙特州Gihon河畔的據點駐村。近年駐村作家包含陳又津、林玉菁、徐珮芬、吳其穎、張健芳等，透過VSC駐村計畫深化創作，和國際文學、藝術工作者彼此分享作品，獲得多元文化帶來的刺激和靈感。

入圍 佛蒙特州 中共

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