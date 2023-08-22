台灣詩人獲選「駐村」 關心動物權益
台灣詩人田品回日前獲選文化部與美國佛蒙特工作室中心(Vermont Studio Center, VSC)合作的駐村計畫，將於今年8月底參與為期三周的文學駐村。她計畫在駐村期間發展與動物權益相關的詩歌創作，期盼透過與駐村國際作家交流，分享創作理念，在不同文化的視角中激盪出火花。
田品回目前旅居荷蘭，主要關心人類與其他物種如何在當代文化的混雜社會中共存。他的作品聚焦於流動性，探討人們跨國界遷移的方式，以及如何穿越性別、民族和階級的界線。田品回曾獲林榮三短篇小說二獎、入選台灣詩人流浪計畫，並以個人詩集「這裡的電亮那裡的光」入圍2021年Openbook年度好書獎。
田品回提到，本次參與VSC駐村計畫，預計完成「肉雞人」(Broiler-Man)創作計畫。人類為了食用而飼養「肉雞」，希望從「人」、「雞」、「肉」各種不同的視角來發聲，討論人與動物的關係，以及動物權益等主題。
VSC佛蒙特工作室中心創立於1984年，是美國知名駐村機構，至今已接待世界各地超過百國、破萬名視覺藝術家及作家前往駐村。文化部自2013年起與VSC合作，每年選送台灣作家赴美國佛蒙特州Gihon河畔的據點駐村。近年駐村作家包含陳又津、林玉菁、徐珮芬、吳其穎、張健芳等，透過VSC駐村計畫深化創作，和國際文學、藝術工作者彼此分享作品，獲得多元文化帶來的刺激和靈感。
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