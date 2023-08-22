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開啟大頸競選辦公室 劉巧怡：有信心勝選

記者高雲兒╱紐約報導
曾為長島納蘇郡大頸圖書館董事會首位華人主席的顏偉華，也現身為劉巧怡發聲，他將參選納蘇郡第10選區郡議員。(陳熠提供)
曾為長島納蘇郡大頸圖書館董事會首位華人主席的顏偉華，也現身為劉巧怡發聲，他將參選納蘇郡第10選區郡議員。(陳熠提供)

宣布參選長島納蘇郡北罕普斯狄鎮(North Hempstead)議員的民主黨籍參選人劉巧怡(Christine Liu)20日和其他民主黨參選人一道，宣布在大頸開啟第三間競選辦公室，並表示對自己在11月的競選很有信心。

根據2020年全國人口普查，北罕普斯狄鎮亞裔人口比率增至25%；隨著去年選區重畫，劉巧怡參選的該鎮第四選區，該區亞裔人口超過50%，包含新海德公園(New Hyde Park)、曼哈塞丘(Manhasset Hills)、赫里克(Herricks)等地。

因此華社人士對劉巧怡參選喜聞樂見，而該新辦公室也是其自新海德公園和華盛頓港(Port Washington)後的第三間競選辦公室，將和其他民主黨候選人共同使用，當天前來慶祝的參與人數超過80人。

劉巧怡對民眾的支持表示感謝，她說自己上任後會持續關注三個問題，第一是公共安全，第二是發展商業，比如讓赫里克擁有大型超市；第三是關注耆老項目，提供耆老可負擔房屋。

目前擔任州眾議員斯立提(Gina Sillitti)辦公室社區聯絡員的劉巧怡也非常關注安全問題。過去四個月，作為社區領袖參與市民警官學院(Citizen Police Academy)，參與了解警局各部門運作，並在成功畢業後，每個月作為「警民聯繫帶」，為市民和警局組織會議，「比如曾經我們一個月就發生17起入室盜竊案件，全部針對華人，我就開展警民會議，讓民眾從警方得到更多訊息」。

代表大頸的北罕普斯狄鎮(North Hempstead)鎮議員露維(Veronica Lurvey)，以及長島蘇福克郡副郡長Jon Kaiman都現身支持。曾為長島納蘇郡大頸圖書館董事會首位華人主席的顏偉華，也現身為劉巧怡發聲，他將參選納蘇郡第10選區郡議員(County Legislator)。

宣布參選長島納蘇郡北罕普斯狄鎮議員的民主黨籍參選人劉巧怡(左二)20日和其他民主...
宣布參選長島納蘇郡北罕普斯狄鎮議員的民主黨籍參選人劉巧怡(左二)20日和其他民主黨參選人，宣布在大頸開啟第三間競選辦公室。(陳熠提供)

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