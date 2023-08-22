七夕音樂文化節 多族裔同樂

布碌崙8大道附近舉行七夕音樂文化節活動。(記者胡聲橋╱攝影)

由國際文化交流中心(ICEC)主辦、並得到眾多機構支持的七夕音樂文化節，日前在布碌崙(布魯克林)8大道 附近舉行。此次活動吸引了以華裔為主的數百名各族裔民眾出席，共慶佳節。州眾議員 鄭永佳(Lester Chang)在活動中致辭表示祝賀，州眾議員寇頓(William Colton)的幕僚長莊文怡(Susan Zhuang)代表寇頓為主辦機構頒發了嘉獎狀。

今年的七夕節是在8月22日(周二)。此次活動在8大道附近的埃里克森公園(Leif Ericson Park)舉行，當天的活動包括樂隊表演、漢服走秀、小吃、遊園小遊戲、手工製作、漢風集市等。眾多活動參與者身穿各式各樣的漢服，特色鮮明，氣氛熱烈。許多家長帶著孩子參加這次活動，讓他們能親身體會中國傳統文化。

本次活動的主辦者澄雙說，希望通過此次活動讓大家都知道七夕節這一傳統節日，並讓小朋友在成長過程中了解自己的文化之根。她還希望通過這一活動使社區年輕一代更多了解我們的傳統文化，並增強民族凝聚力。她認為，活動還能促使社區的年輕人出來做義工，接觸社區。

鄭永佳表示，本次活動能讓孩子們在開學前能享受快樂，也為社區提供健康教育，並為年輕人提供表現自身才藝的機會；莊文怡則代表寇頓向主辦機構頒發了嘉獎狀，並對主辦方表示感謝，表示此類活動有助於傳播中華傳統文化。當天的活動也得到有米酸奶、紐約華人 聯合會、福建福星同鄉會、福建前洋同鄉會、華人健康協會等眾多機構的支持。