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華埠披露街口畫設新斑馬線 使用率不高

記者和釗宇／紐約報導
斑馬線畫設前，披露街口先啟用了信號燈，但過往車輛和行人都容易在此陷入迷惑。(陳家齡提供)
斑馬線畫設前，披露街口先啟用了信號燈，但過往車輛和行人都容易在此陷入迷惑。(陳家齡提供)

曼哈頓華埠披露街(Pell St.)東側交包厘街(Bowery)路口21日完成了新的人行斑馬線的畫設，改變了一個多月以來只有交通燈沒有人行道的狀況。附近社區居民對此普遍歡迎，並表示過馬路比以前更安全了。不過，由於此處斑馬線並未處在過往行人必經的交通節點上，開通當日的使用率與鄰近的兩處斑馬線相比偏低。

披露街東端與包厘街呈半封閉式「T」字相交，長期以來並未給車輛和行人設置可供穿越包厘街的開放路口。7月上旬，市政當局在此處安裝並啟用了新增的交通信號燈，卻未開放路口，也沒有畫設斑馬線，導致行人和過路車輛都容易陷入迷惑，駕駛員不知是否要遵守信號燈，行人不知自己是否能在綠燈時安全過街。

社區人士陳家齡說，他注意到很多老人在信號燈設立後，在此橫越包厘街時依舊有困難，尤其是路口中央隆起的軟性隔離帶，讓腿腳不便或拉著購物車的老人不得不在車流中繞行，非常危險。陳家齡透露，他7月18日首次向交通局(DOT)提出申請，呼籲其在此路口畫設斑馬線，此後又跟進了多次，他的建議才終於在一個月之後得到了落實。

斑馬線東側的孔子大廈居民陳先生對斑馬線的新增表示歡迎。他說，以後過馬路會更加安全且方便。門戶正對此斑馬線的大利參茸行店員何女士說，在未畫線前，過往的車輛有時根本注意不到這個新增的信號燈，不做任何減速就直接闖過紅燈。而畫在地上的斑馬線足夠醒目，應該可以喚起駕駛員的注意力，減少無心之失帶來的安全隱患。

不過，在啟用的首日，新斑馬線的使用率並未很高。與兩側相鄰的擺也街(Bayard St.)和宰也街(Doyer St.)路口相比，披露街口並未正對東側的交通要道，因此，行人即使由此過街，也還會轉向南北兩側前往孔子大廈或地威臣街(Division St.)方向。

華埠披露街交包厘街路口處新增交通信號燈及斑馬線，以方便附近行人過街。(記者和釗宇...
華埠披露街交包厘街路口處新增交通信號燈及斑馬線，以方便附近行人過街。(記者和釗宇／攝影)

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