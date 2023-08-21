蘭德爾島無證客帳篷開張 可容3000人

市府設在蘭德爾島的無證客庇護帳篷20日開門營業。(市長辦公室提供)

市府設在蘭德爾島(Randall's Island)的無證客庇護 帳篷20日開門營業；據悉，市府已決定將庇護帳篷的容量從2000人增至3000人。

市府表示，蘭德爾島的巨型帳篷共有五座，20日已有大約150名男性無證客入住；帳篷內設有空調，每頂帳篷預計將容納600多人，還有一頂用餐帳篷24小時營業，提供飯食、零食、洗衣服務以及個人物品存放；此外，島上還設有單獨的入住處和廁所；市應急管理局第一副局長法雷爾(Christina Farrell)表示，庇護帳篷並非長久之舉，只能為紐約市 帶來幾日的喘息之機。

此前有報導指，蘭德爾島庇護帳篷的成本由州府承擔，預計每月將花費2000萬元；此前市府表示蘭德爾島將容納2000人，但20日增加到3000人，因無證客仍在持續流入；市長移民事務辦公室主任卡斯楚(Manuel Castro)表示，目前公眾對庇護帳篷有很多誤解，也有不實信息流傳，「但我們可以看到，這些設施建得非常不錯，無證客擁有寬敞的空間，也易於集中和分散。」

首個入住帳篷的委內瑞拉無證客布拉楚(Rafael Bracho)已經來到紐約市六個月，他說，「我感覺很好，美國政府確實會提供幫助。」

市公立醫院高級副總裁朗恩(Ted Long)表示，庇護帳篷將有全天候安保，「我們都知道每天有多少無證客穿越邊境而來，我們看到數字正在下降；不過，紐約市每天接納的無證客數量仍在上升，因此提供這樣的設施已經很好了。」法雷爾則表示，首批入駐的無證客是經過挑選而來，市府從不同的庇護設施內選擇單身男性前來安置。

市長亞當斯(Eric Adams)此前表示，自去年春天以來，紐約市已經接到了超過10萬名無證客，目前仍有近6萬人滯留在紐約市，也有一些無證客被送往上州安置；亞當斯此前估計，無證客危機未來三年將導致紐約市支出120億元；目前，州府和市府仍在尋求聯邦政府介入，處理這項全國性的危機。