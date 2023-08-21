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8大道嚴管違規擺攤 街道變乾淨

記者胡聲橋／紐約報導
集中清理之後，8大道人行道變得比以前整潔了。(記者胡聲橋／攝影)
集中清理之後，8大道人行道變得比以前整潔了。(記者胡聲橋／攝影)

在市政府的協調下，市警察局和清潔局日前聯合執法，對布碌崙(布魯克林)8大道的違規擺攤店家和無證攤販採取連續數日的集中清理行動後，無證攤販數量減少，街道更加通暢，人行道也變得整潔。不過， 一些攤販20日又回到了8大道。

20日，儘管8大道人行道上原來密密麻麻的無證攤販至少比平時少了一半多，但店家違規向人行道延長店鋪長度的情況似乎沒有改變，水產店也還在向人行道排汙水。據介紹，因為集中執法，前幾天8大道的無證攤販更少，20日是周日，執法人員休息，所以一些人馬上又把貨攤擺上了街頭。

華婦賈女士在街頭設攤賣一些小首飾、手機配件，還賣自家養的雞。她說自己小本買賣，如果被抄一次，或者被開罰單，好多天的攤都白擺了。她說，現在外面風聲緊，自己也就是周日敢出攤，21日她肯定不會出攤。一名陳姓男士在人行道上擺了一個蔬菜攤，規模不大。他說，他來我走，如果執法人員來罰款，他會立即轉移，因為他貨物不多，不費事。一名華裔男子在街頭擺攤賣假冒名牌錢包，他說自己的攤被抄了一次，但迫於生計，不得已又出攤了。

福建前洋同鄉會會長鄭修淦說，他非常支持對無證攤販進行集中治理，只有這樣，而且要加大力度，才能讓8大道商業區重新變得整潔。

不過，據知情人介紹，現在8大道的無證攤販已經準備好和執法人員玩貓捉老鼠的遊戲：若政府周一到周六執法，攤販就周日出攤，若政府下午五時以後不執法，攤販就下午五時以後出攤。

美食林魚丸的林錚為清理8大道的無證攤販提出了另一個思路。他說，他自己從不向人行道延伸店鋪，誰要是在他店門口擺攤，他也會去制止，所以他的店門前一直是乾淨的。他提議，8大道的店家要為門口的非法攤販負責，罰款要罰店家，只有這樣才能逐漸還華社一個整潔的8大道。

一些非法攤販周日又占領8大道人行道。(記者胡聲橋 / 攝影)
一些非法攤販周日又占領8大道人行道。(記者胡聲橋 / 攝影)

8大道 布碌崙 華裔

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