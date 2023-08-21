餐飲業垃圾桶加蓋新規 商家怨

清潔局要求餐飲業和食品業的垃圾箱必須加蓋，8大道商家集會抗議。(記者胡聲橋／攝影)

布碌崙 (布魯克林)8大道 餐飲業和食品零售商家及社區人士20日舉行小型集會，抗議市清潔局從本月1日開始實施的要求餐館和食品企業必須使用有蓋垃圾桶的新規，認為實施該法規在8大道會面臨諸多具體問題，而且這項新規是在沒有與社區有任何溝通的情況下通過的，難以令人信服。

為了減少鼠患，紐約市已從本月1日開始要求所有與食品相關的商家都必須使用帶安全蓋的垃圾桶來盛放垃圾，且垃圾桶必須在關店前一小時才能放到街道路邊。目前該新規的寬限期為一個月，違規的商家僅收到警告；9月1日將開始將對違規商家開罰單，第一次違章罰款50元，第二次罰款100元，12個月內多次違規將罰款200元。

與8大道商家一起集會抗議的紐約同心會會長李江華說，消除鼠患的關鍵是垃圾桶置放路邊的時間不要過長，否則老鼠甚至會咬穿桶底進入。他為此呼籲清潔局及時收集垃圾，而不是強令商家購置有蓋垃圾桶。他還表示，疫情 剛過，8大道的商家還沒有站穩腳跟，新法令無疑會給他們帶來額外的負擔，無助於經濟復甦。而且，該法規實施前市政府沒有和社區做過任何溝通，這讓8大道的商家完全沒有心理準備。

美食林魚丸店主林錚說，為執行新規，他的餐館一共要購買6個帶蓋垃圾桶，每個垃圾桶數百元，一共要花費1000多元，如果碰上節假日不收垃圾，他們就要準備更多垃圾桶，這是一筆不小的費用。林錚還說，這些垃圾桶在店外面臨盜竊問題，他之前放置在路邊的垃圾桶就被偷過，如果一下子擺出去六個嶄新的帶蓋垃圾桶，他完全可以想像會發生什麼情況。

在當天的集會上，8大道的商家還反映了在本月寬限期內，在沒有違規的情況下，卻不斷收到警告的遭遇。在8大道經營雜貨店的陳先生表示，他的店在完全沒有擺放垃圾的情況下受到警告，他為此感到很憤怒。餐館業主楊先生也反映了同樣的問題，而且楊先生一共收到三次警告。

李江華表示，他們將採取進一步行動，計畫下周去市清潔局門外抗議，他呼籲更多商家加入抗議行列。