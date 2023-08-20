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亞平會返校日 免費發逾400書包

記者劉梓祁／紐約報導
亞平會舉辦返校日書包文具派送活動。(記者劉梓祁／攝影)
亞平會舉辦返校日書包文具派送活動。(記者劉梓祁／攝影)

新學期即將開始，亞洲人平等會(Asian Americans for Equality)19日於法拉盛舉辦返校日書包文具派送活動，以幫助社區學童做好開學準備，並緩解父母可能面臨的經濟壓力，吸引數百家庭到場參與，當日共派發逾400個書包及附帶文具。

亞平會代表指，此項目由疫情發生後創立，在與社區團體「消除貧困：法拉盛」(Undo Poverty：Flushing)合作下，為因學習用品開支而感到困擾的家庭提供幫助，並提升社會的關懷意識和凝聚力。

該代表還說，儘管社會經濟快速增長，但不能忽視仍有多人面臨經濟挑戰，活動不僅關乎學童教育，更涉及社會中脆弱群體的福祉。

活動現場，許多學童興奮地等待領取新書包和文具。許多家長亦表示感激，表示活動不僅減輕了他們的負擔，更讓他們感受到社區的溫暖和關愛。當日逾400個書包派出，內含筆記本等。

到場派發書包的州參議員劉醇逸說，在不到三周便開學之際，此活動能幫助無法輕易獲得足夠學習資源的家庭，不僅是福利共享，更是一種增強社區凝聚力的途徑，很高興能夠參與其中。

眾議員金兌錫的高級顧問楊愛倫也說，希望透過返校物資派送活動，向有需要的家庭傳遞「他們不孤單」的訊息，因為現場還設有心理健康、家暴保護等信息攤點，對社區成長至關重要。她還說，當前物價不斷攀升、通脹加劇，而工資卻未能跟上這樣的趨勢，導致多人購買基本生活用品變得困難，希望身體力行幫助每個家庭。

當日到場機構有紐約勵馨婦幼關懷中心和紐約長老教會醫院等。到場者還有市議員黃敏儀代表等。

州參議員劉醇逸與孩童互動。(記者劉梓祁／攝影)
州參議員劉醇逸與孩童互動。(記者劉梓祁／攝影)

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