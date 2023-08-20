大都會台灣日 法拉盛提前派票
美國職棒大聯盟紐約大都會隊的「大都會台灣日」(Mets Taiwan Day)，將於27日(周日)在在法拉盛花旗球場登場，逾千張限量套票已於日前售罄；為此，活動主辦方19日舉行派發儀式，向提前購票者發放台灣日的球票、球衣、福袋與紀念刊。
紐約台灣商會與紐澤西台灣商會，將第18年舉辦「大都會台灣日」活動，據了解，今年有望打破去年售票紀錄，按照慣例，主辦方設有限量套票，其中包含限量球衣、紀念福袋和台灣文化年刊等贈品，逾1500張票已在開票後售罄。
紐約台灣商會會長白育青表示，熱烈的社區反響離不開各台灣社團傾力協助，且台灣日的重要目的便是為紐約在地台灣商家創造商機，透過紀念刊的聯合行銷讓在美台業被大眾熟知，以提高國際性和認可度。
據紐約台商會副會長林慶甫介紹，本年刊物中包含的文章涉及台灣日的由來和台灣人在紐約的足跡等，是諸多作者用心製作，附贈的福袋中還含有台灣小吃，希望藉此推廣本地文化。他亦表示，如今疫情已基本結束，希望為民眾創造外出遊玩的機會，並鼓勵新一代認識台灣社團及接觸棒球。
紐約華僑文教中心主任黃儷萱和交通部觀光局駐紐約辦事處主任溫佳思亦出席儀式。兩人希望，通過作為棒球賽事促進更多遊客到台觀光，從而加強兩地之間的交流與合作。活動當日，現場將設有資訊攤點，提供主題遊戲和旅遊資訊，若觀賽者現場出示到台機票，可獲得限量50張的旅行兌換券。
主辦方預計，今年門票銷售有望破去年紀錄，預計將有超過5000張賣出，仍可在fevo.me/metstaiwanday購買；雖贈品數量或減少，但仍為禮品豐厚的套票。此外，當日球賽為全國轉播，並由台灣知名轉播員曾文誠於中午12時開球。
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