大都會台灣日 法拉盛提前派票

「大都會台灣日」在法拉盛舉辦派票儀式。(記者劉梓祁／攝影)

美國職棒大聯盟紐約大都會 隊的「大都會台灣日」(Mets Taiwan Day)，將於27日(周日)在在法拉盛 花旗球場登場，逾千張限量套票已於日前售罄；為此，活動主辦方19日舉行派發儀式，向提前購票者發放台灣日的球票、球衣、福袋與紀念刊。

紐約台灣商會與紐澤西台灣商會，將第18年舉辦「大都會台灣日」活動，據了解，今年有望打破去年售票紀錄，按照慣例，主辦方設有限量套票，其中包含限量球衣、紀念福袋和台灣文化年刊等贈品，逾1500張票已在開票後售罄。

紐約台灣商會會長白育青表示，熱烈的社區反響離不開各台灣社團傾力協助，且台灣日的重要目的便是為紐約在地台灣商家創造商機，透過紀念刊的聯合行銷讓在美台業被大眾熟知，以提高國際性和認可度。

據紐約台商會副會長林慶甫介紹，本年刊物中包含的文章涉及台灣日的由來和台灣人在紐約的足跡等，是諸多作者用心製作，附贈的福袋中還含有台灣小吃，希望藉此推廣本地文化。他亦表示，如今疫情已基本結束，希望為民眾創造外出遊玩的機會，並鼓勵新一代認識台灣社團及接觸棒球。

紐約華僑文教中心主任黃儷萱和交通部觀光 局駐紐約辦事處主任溫佳思亦出席儀式。兩人希望，通過作為棒球賽事促進更多遊客到台觀光，從而加強兩地之間的交流與合作。活動當日，現場將設有資訊攤點，提供主題遊戲和旅遊資訊，若觀賽者現場出示到台機票，可獲得限量50張的旅行兌換券。

主辦方預計，今年門票銷售有望破去年紀錄，預計將有超過5000張賣出，仍可在fevo.me/metstaiwanday購買；雖贈品數量或減少，但仍為禮品豐厚的套票。此外，當日球賽為全國轉播，並由台灣知名轉播員曾文誠於中午12時開球。