我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

女足世界盃／西班牙首奪冠 1比0擊退英格蘭

自從攜帶重力彈簧刀、折疊小刀合法化 紐約持刀傷人案激增26%

布碌崙慶中秋 9/24文化節遊行

記者顏潔恩／紐約報導
美國繁榮華埠總會將攜手曲怡文辦公室舉行「第21屆慶祝中秋節暨第12屆中國日文化節大遊行」。(記者顏潔恩 / 攝影)
美國繁榮華埠總會將攜手曲怡文辦公室舉行「第21屆慶祝中秋節暨第12屆中國日文化節大遊行」。(記者顏潔恩 / 攝影)

美國繁榮華埠總會將攜手布碌崙(布魯克林)州參議員曲怡文辦公室，於9月24日(周日)在8大道舉行「第21屆慶祝中秋節暨第12屆中國日文化節大遊行」，藉助這個華人重視的傳統節日，向各族裔群體推廣中華文化，主辦方表示，目前還開放報名參與遊行，有興趣的機構可主動聯繫。

繁榮華埠總會會長田士銳表示，中秋節是華人在農曆新年以外最重視的第二個傳統節日，以遊行的方式在8大道慶祝已有好幾年，隨著美中關係近幾年變緊張，更有必要在社區舉辦文化活動，促進各族裔間溝通和交流；而舉辦活動最重要的就是經費，感謝當選後首次以民選官員身分贊助活動的曲怡文捐助一筆資金，還有其他社區商家的慷慨支持，有信心當天會帶來一場意義非凡、別開生面的活動。

曲怡文說，很開心能夠藉助民代辦公室的資源，繼續支持這些反映華裔及亞裔價值觀的活動；這樣的努力不只是突顯在贊助社區活動上，她以春節列為公共假日、亞太裔歷史納入公校課程為例，都是助提升亞裔在主流社會地位的方式，接下來也會持續發揮影響力，從各方面推廣華人傳統文化。

文化節將於9月24日(周日)上午11時開始，主辦方將在8大道交62街設立主舞台舉行開幕儀式、中華文化表演；遊行隊伍將從64街起步，沿著8大道走到48街，屆時遊行隊伍中會有舞龍舞獅、中西舞蹈、傳統服飾展示、古董車，義工也會派送中秋燈籠、美中國旗。

主辦方歡迎各社團、機構、文藝組織等免費報名參與遊行，同時有意協助活動進行的民眾也可充當大會義工，可致電(917)660-2402或電郵至[email protected]洽詢。

8大道 華人 華埠

上一則

紐約市警華埠剛繳3000萬假貨 堅尼路非法商販捲土重來

下一則

華社罪案多 PSP民間巡邏拓展至貝賽、新鮮草原

延伸閱讀

布魯克林8大道續嚴打攤販 華裔商家不服被捕

布魯克林8大道續嚴打攤販 華裔商家不服被捕
華埠聯邦監獄擬收無證客 社區人士：無證客治安隱患 不似遊民

華埠聯邦監獄擬收無證客 社區人士：無證客治安隱患 不似遊民
華埠勝利堂 8/23 ADA訴訟講座

華埠勝利堂 8/23 ADA訴訟講座
阿維萊斯走訪8大道 向311投訴衛生問題

阿維萊斯走訪8大道 向311投訴衛生問題

熱門新聞

社區人士說，所謂的「不需要身分寄錢」，用的就是其他顧客的身分，呼籲民眾在跨境匯款時要特別注意商家的可信度。（本報資料照片）

經8大道匯款公司寄錢回家 布魯克林華女護照被註銷

2023-08-18 06:46
位於曼哈頓的文華東方酒店發生墜樓事件。(截取自谷歌地圖)

急墜750呎 身體斷兩半…男子曼哈頓酒店頂樓跳下身亡

2023-08-18 13:37
紐約州府建議，免疫系統受損者，應避免食用包括牡蠣在內的生鮮貝類。(路透)

罕見「食肉菌」入侵大紐約 3人感染死亡 州府發警告

2023-08-18 07:40
老太一面哭嚎一面請求，男警員上前一起拉開老太，並說「你再這樣會被逮捕」。(記者高雲兒／攝影)

紐約法拉盛嚴打無證攤販 華婦貨物被警沒收 大喊不公

2023-08-17 07:38
12日上午雨後法拉盛。(記者劉梓祁／攝影)

暴風雨威脅紐約市 或有冰雹和龍捲風

2023-08-12 17:26
哥倫布公園內常有遊民棲居過夜，有社區人士懷疑本案與遊民有關。(記者和釗宇／攝影)

曼哈頓華埠哥倫布公園凶殺案 1華裔嫌疑人被捕 疑與遊民有關

2023-08-14 07:42

超人氣

更多 >
瓊瑤85歲高齡現況曝光 51歲「五阿哥」現身長這樣

瓊瑤85歲高齡現況曝光 51歲「五阿哥」現身長這樣
德州華男突遭中風半身癱瘓 因這原因無法動手術

德州華男突遭中風半身癱瘓 因這原因無法動手術
金星轟「好聲音」惡有惡報 甄妮罵「欠缺良知」…意外扯進這些大咖

金星轟「好聲音」惡有惡報 甄妮罵「欠缺良知」…意外扯進這些大咖
美國人在家放現金 最愛這5個地方…竟然這裡也能藏

美國人在家放現金 最愛這5個地方…竟然這裡也能藏
颶風喜萊莉朝美墨西岸逼近 當局警告災難級洪水

颶風喜萊莉朝美墨西岸逼近 當局警告災難級洪水