布碌崙慶中秋 9/24文化節遊行

美國繁榮華埠總會將攜手曲怡文辦公室舉行「第21屆慶祝中秋節暨第12屆中國日文化節大遊行」。(記者顏潔恩 / 攝影)

美國繁榮華埠 總會將攜手布碌崙(布魯克林)州參議員曲怡文辦公室，於9月24日(周日)在8大道 舉行「第21屆慶祝中秋節暨第12屆中國日文化節大遊行」，藉助這個華人 重視的傳統節日，向各族裔群體推廣中華文化，主辦方表示，目前還開放報名參與遊行，有興趣的機構可主動聯繫。

繁榮華埠總會會長田士銳表示，中秋節是華人在農曆新年以外最重視的第二個傳統節日，以遊行的方式在8大道慶祝已有好幾年，隨著美中關係近幾年變緊張，更有必要在社區舉辦文化活動，促進各族裔間溝通和交流；而舉辦活動最重要的就是經費，感謝當選後首次以民選官員身分贊助活動的曲怡文捐助一筆資金，還有其他社區商家的慷慨支持，有信心當天會帶來一場意義非凡、別開生面的活動。

曲怡文說，很開心能夠藉助民代辦公室的資源，繼續支持這些反映華裔及亞裔價值觀的活動；這樣的努力不只是突顯在贊助社區活動上，她以春節列為公共假日、亞太裔歷史納入公校課程為例，都是助提升亞裔在主流社會地位的方式，接下來也會持續發揮影響力，從各方面推廣華人傳統文化。

文化節將於9月24日(周日)上午11時開始，主辦方將在8大道交62街設立主舞台舉行開幕儀式、中華文化表演；遊行隊伍將從64街起步，沿著8大道走到48街，屆時遊行隊伍中會有舞龍舞獅、中西舞蹈、傳統服飾展示、古董車，義工也會派送中秋燈籠、美中國旗。

主辦方歡迎各社團、機構、文藝組織等免費報名參與遊行，同時有意協助活動進行的民眾也可充當大會義工，可致電(917)660-2402或電郵至[email protected]洽詢。