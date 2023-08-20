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布碌崙南部華人車窗被砸 報案警沒到

記者胡聲橋╱紐約報導
譚女士的私家車窗玻璃被砸爛。(當事人提供)
譚女士的私家車窗玻璃被砸爛。(當事人提供)

布碌崙(布魯克林)南部一位華人居民，近日發現自己的汽車遭砸，車玻璃被打碎，汽車同樣遭砸的鄰居則表示，這一帶至少有八輛汽車車窗被砸。

家住布碌崙南部格雷夫森德(Gravesend)海邊的譚女士介紹，15日(周二)早晨大約7時多，她離開家門，本來打算開車去附近的操場晨跑，然而，當她走到自己停在海灘公園大道(Shore Parkway)、海灣49街(Bay 49th St.)和海灣50街之間的自家汽車前，卻發現汽車右前窗的玻璃已經被打碎，玻璃碎片散落車在周圍及車內，而因譚女士剛剛清理過車輛，竊賊沒有從車內偷走什麼物品。

經常晨跑的譚女士表示，自己看到過許多次車窗被砸的情景，但這次卻是自己的汽車被砸，這讓她感到很懊惱，不僅耽誤跑步上班，而且還要去修理車輛。譚女士發現自家車窗被砸時，鄰居尤里(Yuri)的車窗也被砸了，當時快清理完車輛的尤里告訴她，砸車窗大約發生在昨晚或凌晨，這一街區至少有八輛私家車的車窗被砸。

譚女士發現車窗被砸後，於同日7時48分報警，警察讓她等著，譚女士一共打了三次911，等了兩個多小時，但警始終未見有警員出警。

譚女士表示，上午10時許，她眼看等不到警察，不得已開車去車行換車窗玻璃，而等她換完玻璃開車回家時，卻於上午11時10分接到警方電話，譚女士告知情況後，警察表示因為她換好了車窗玻璃，已經無法報案。

她說，自己不僅空等兩個多小時，最終還無法報案，此前已經立案的鄰居尤里則表示，這已經是他第二次經歷車窗被砸，第一次發生在2022年3月21日，當時他車內的一袋工具也被偷走。

對此案知情民眾，可撥打止罪熱線(800)577-TIPS(8477)，也可登錄止罪網站www.nypdcrimestopper.com，或通過手機發消息至274637(CRIMES)，然後輸入TIP577，或在推特上@NYPDTips，還可通過止罪手機應用程序「CS-NYC」向紐約市警局提供線索，消息來源絕對保密。

布碌崙 紐約市 華人

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