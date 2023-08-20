非法匯款店遭取締 法拉盛西聯匯款排長龍

皇后區法拉盛的西聯匯款處近日成為了一片熱鬧景象，長龍人潮穿越樓梯甚至拐到街角。(記者高雲兒╱攝影)

皇后區法拉盛 的西聯匯款處近日成為了一片熱鬧景象，長龍人潮穿越樓梯甚至拐到街角，根據匯款民眾，這一現象不僅與近期對非法匯款行動的取締有關，更受到了人民幣匯率 貶值和美元匯回中國價值增加的影響。

位於法拉盛羅斯福大道一樓及二樓的西聯匯款，近日隊伍排到樓梯下，屋內更是熙熙攘攘，工作人員在門口控制人流，防止屋內人數過多，他介紹，最近長龍並不鮮見，「尤其是早上，一直排到大街上，櫃台人員忙到上廁所都沒時間」。

他稱，大部分業務集中於匯款，而形成長龍的主要原因之一，便是許多匯款地點被取締。據悉，聯邦執法人員於今年5月查抄了法拉盛緬街一帶的十多家華人匯款店鋪，導致無數匯款民眾損失錢財。在紐約工作多年的朱女士說，家中父母生病，失去工作能力，向朋友諮詢得知西聯匯款，因此特來此處匯款，每兩三個月匯款1000到1500元，「雖然不多，但是我也要謹慎一點。」

最近人民幣匯率的波動也是引發匯款潮的原因之一，人民幣最近更曾跌破7.3。陪朋友來匯款的林先生說，朋友此次匯款2500元，特地挑最近來匯款，「人民幣跌了，可以多換不少錢」。站在旁邊的王先生則提到，他的家人在中國，他經常需要匯款支付家庭開支。他認為，這個時候匯款可以讓家人在中國的生活更加充裕，同時他也能夠在美國持有更多美元，以應對未來可能的變化。