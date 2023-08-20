華社罪案多 PSP民間巡邏拓展至貝賽、新鮮草原

紐約公共安全巡邏隊宣布將拓展至貝賽、新鮮草原巡邏。(李啓基提供)

紐約公共安全巡邏隊(NYPSP)宣布，因應罪案頻繁，華人 社區需要更多安全保障，即日起將法拉盛 的巡邏隊伍，再擴展至華人聚居的皇后區 新鮮草原(Fresh Meadows)以及貝賽(Bayside)，開啟夜間汽車巡邏服務。

公共安全巡邏隊副會長李啓基在接受本報採訪時確認，經過和社區人士與居民溝通與了解，華社不只在法拉盛緬街頻有罪案發生，其他街區也未能倖免，於是他們在8月初，將巡邏車的服務範圍擴展至皇后區新鮮草原與貝賽，由王子街(Prince St.)東行北方大道(Northern Blvd.)，直至貝賽的貝爾大道(Bell Blvd)，南行直上，直至新鮮草原聯合大道(Union Turnpike)。

李啓基表示，前州眾議會40選區參選人趙靖桉現也已加入巡邏隊，並為巡邏隊帶來了更多組員，此前，前市警第五分局警官(Captain)林達忠(Phillip Lam)與高級警探梅國威(Michael Moy)也已加入巡邏隊，以改善團隊處理緊急事務的能力。

據了解，公共安全巡邏隊為非牟利機構，為針對亞裔的仇恨犯罪及日漸嚴重的治安問題，於2021年3月初創立，目前巡邏隊約共有十台巡邏車及50多位組員，在晚7時後，將由義工隊員隨機在上述巡邏路線範圍，開展汽車巡邏服務，阻止更多罪案發生。此外，他們也在最近成立了社區聯絡及法律顧問二大部門，更好地服務華社。

巡邏隊表示，民眾若看到罪案發生或察覺到危險，可先撥打911報案，再致電公共安全巡邏隊熱線(917)682-4038求助， 他們也呼籲華人民眾積極參與社區工作，攜手共創一個安定繁榮的社區。