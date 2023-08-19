高德曼訪親子互助會 承諾辦活動促進交流

高德曼日前造訪紐約親子互助會的新服務中心。(親子互助會提供)

第十選區國會眾議員高德曼(Dan Goldman)日前造訪布碌崙 (布魯克林)紐約親子 互助會，傾聽當地社區問題，並了解該會向大眾提供的服務；高德曼表示，願意在當地華社舉辦不同類型的活動，促進與民選官員的互動的同時，也旨在向華裔民眾提供更多重要的社會資訊。

高德曼日前在選區辦公室專員的陪同下，來到9大道交57街的互助會會所，通過與會長黃妮可的交流中，得知當地民眾普遍面臨的民事問題；據黃妮可透露，信件盜竊、身分洩露等事件仍是當地最為顯著的犯罪，常有華人民眾前來求助。

對此高德曼回應，這些犯罪在全市各個區域均有上升的跡象，無可否認的是大多受害者都是新移民 ，一旦身分被盜，對生活上造成的不便影響相當巨大，他認為有必要增加民眾對相關法規、犯罪手段、以及自身權益的了解，預計將和當地組織合作，近期內舉辦主題為防止身分被盜的知識講座，呼籲民眾留意。

黃妮可則感謝高德曼特意過來一趟，參觀該會剛遷入的服務中心，對當地社區情況的發展也很關注；在她的爭取下，高德曼也同意將在社區內舉辦各類型的講座、活動，除鼓勵民眾增加與民選官員辦公室的互動、提升政治參與度外，最重要的目標則是給新移民群體帶來重要的社會資訊，幫助他們融入美國社會。

紐約親子互助會也強調，目前在8大道附近設有兩個服務地點，地址是57街947號、以及58街909號，呼籲生活上遭遇各種問題的民眾可積極求助，特別是不諳英文、不了解社會資源的新移民；該會將協助解決問題，或介紹相關資源，除親自造訪中心外，民眾也可撥電至(718)301-8648查詢詳情。