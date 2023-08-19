我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

烏克蘭城市遭俄飛彈攻擊致7死 劇院遭擊中畫面曝光

餐廳、機場、加油站等…這5個地方 避免使用提款卡

高德曼訪親子互助會 承諾辦活動促進交流

記者顏潔恩／紐約報導
高德曼日前造訪紐約親子互助會的新服務中心。(親子互助會提供)
高德曼日前造訪紐約親子互助會的新服務中心。(親子互助會提供)

第十選區國會眾議員高德曼(Dan Goldman)日前造訪布碌崙(布魯克林)紐約親子互助會，傾聽當地社區問題，並了解該會向大眾提供的服務；高德曼表示，願意在當地華社舉辦不同類型的活動，促進與民選官員的互動的同時，也旨在向華裔民眾提供更多重要的社會資訊。

高德曼日前在選區辦公室專員的陪同下，來到9大道交57街的互助會會所，通過與會長黃妮可的交流中，得知當地民眾普遍面臨的民事問題；據黃妮可透露，信件盜竊、身分洩露等事件仍是當地最為顯著的犯罪，常有華人民眾前來求助。

對此高德曼回應，這些犯罪在全市各個區域均有上升的跡象，無可否認的是大多受害者都是新移民，一旦身分被盜，對生活上造成的不便影響相當巨大，他認為有必要增加民眾對相關法規、犯罪手段、以及自身權益的了解，預計將和當地組織合作，近期內舉辦主題為防止身分被盜的知識講座，呼籲民眾留意。

黃妮可則感謝高德曼特意過來一趟，參觀該會剛遷入的服務中心，對當地社區情況的發展也很關注；在她的爭取下，高德曼也同意將在社區內舉辦各類型的講座、活動，除鼓勵民眾增加與民選官員辦公室的互動、提升政治參與度外，最重要的目標則是給新移民群體帶來重要的社會資訊，幫助他們融入美國社會。

紐約親子互助會也強調，目前在8大道附近設有兩個服務地點，地址是57街947號、以及58街909號，呼籲生活上遭遇各種問題的民眾可積極求助，特別是不諳英文、不了解社會資源的新移民；該會將協助解決問題，或介紹相關資源，除親自造訪中心外，民眾也可撥電至(718)301-8648查詢詳情。

移民 親子 布碌崙

上一則

長島誠信車行全方位汽車維修 30多年卓越信譽

下一則

男子從曼哈頓55層酒店跳樓 身斷兩半死亡

延伸閱讀

洛縣搶劫華婦兩嫌 被控搶劫、搶劫未遂、虐待老人七罪

洛縣搶劫華婦兩嫌 被控搶劫、搶劫未遂、虐待老人七罪
紐約市議員街頭受訪 慘遭陌生男子送吻

紐約市議員街頭受訪 慘遭陌生男子送吻
罕見「食肉菌」入侵大紐約 3人感染死亡 州府發警告

罕見「食肉菌」入侵大紐約 3人感染死亡 州府發警告
經8大道匯款公司寄錢回家 布魯克林華女護照被註銷

經8大道匯款公司寄錢回家 布魯克林華女護照被註銷

熱門新聞

社區人士說，所謂的「不需要身分寄錢」，用的就是其他顧客的身分，呼籲民眾在跨境匯款時要特別注意商家的可信度。（本報資料照片）

經8大道匯款公司寄錢回家 布魯克林華女護照被註銷

2023-08-18 06:46
位於曼哈頓的文華東方酒店發生墜樓事件。(截取自谷歌地圖)

急墜750呎 身體斷兩半…男子曼哈頓酒店頂樓跳下身亡

2023-08-18 13:37
紐約州府建議，免疫系統受損者，應避免食用包括牡蠣在內的生鮮貝類。(路透)

罕見「食肉菌」入侵大紐約 3人感染死亡 州府發警告

2023-08-18 07:40
老太一面哭嚎一面請求，男警員上前一起拉開老太，並說「你再這樣會被逮捕」。(記者高雲兒／攝影)

紐約法拉盛嚴打無證攤販 華婦貨物被警沒收 大喊不公

2023-08-17 07:38
12日上午雨後法拉盛。(記者劉梓祁／攝影)

暴風雨威脅紐約市 或有冰雹和龍捲風

2023-08-12 17:26
哥倫布公園內常有遊民棲居過夜，有社區人士懷疑本案與遊民有關。(記者和釗宇／攝影)

曼哈頓華埠哥倫布公園凶殺案 1華裔嫌疑人被捕 疑與遊民有關

2023-08-14 07:42

超人氣

更多 >
哪個血型最不識相？B型放飛自我、這血型是察言觀色高手

哪個血型最不識相？B型放飛自我、這血型是察言觀色高手
國家颶風中心警告加州 喜萊莉豪雨洪水風險高

國家颶風中心警告加州 喜萊莉豪雨洪水風險高
摩根大通危機入市？ 增持碧桂園1.71億股

摩根大通危機入市？ 增持碧桂園1.71億股
富比世評台積電與亞利桑納工會之爭：結果可能沒有贏家

富比世評台積電與亞利桑納工會之爭：結果可能沒有贏家
南加哈岡搶刧華裔老婦的兇嫌被捕 天網恢恢

南加哈岡搶刧華裔老婦的兇嫌被捕 天網恢恢