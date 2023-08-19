航港警「職業日」 向孩童介紹執法服務

華人健康協會日前攜手紐新航港局警察局、羊頭灣社區巡邏隊舉辦「職業日」活動。(華康會提供)

華人健康協會日前攜手紐新航港局警察局(PAPD)、羊頭灣社區巡邏隊(LCP)舉辦「職業日」活動，向夏令營小朋友介紹航港警察的作用與指責，並促進他們在使用機場、碼頭、長途汽車站等交通樞紐時保持安全的相關知識。

該活動日前在羊頭灣U大道的華康會會所舉行，紐新航港局警察局派出了華裔警佐劉家坤、阿爾瓦拉多(Luis Alvarado)，為參與夏令營的數十名孩子講解其職責，並贈送兒童故事書、畫筆和圓珠筆等小禮物；警員首先詢問孩子們長大後的職業志向，不少孩子童言童語道，希望能成為懲凶除惡的警察，一番回答令警員欣慰不已，鼓勵他們仔細聆聽、促進對該職業的了解。

劉家坤表示，他們所在的警察部門共有2000人，主要負責民眾在機場、橋梁、隧道、新澤西 PATH捷運系統、港口、還有曼哈頓42街公車總站的安全管理和巡邏，如果想加入該部門，就務必要進行特殊訓練；一些民眾可以掌握的安全知識，如在機場或長途汽車站丟失證件的話，可向警察求助，若在這些地方識別出詐騙集團 ，也應向他們報警。

劉家坤說，紐新航港局警察局目前正致力於在亞裔 及少數族裔社區推動更多的外展活動，希望藉此可以增加與社區的互動，特別是讓小朋友從小就對他們培養熟悉度，獲取他們的信任，日後遇事比較肯積極求助。

他相信這會幫助執法人員建立更安全的社會，帶來很大益處，並感謝華康會提供此次與社區見面的機會；對於孩子們積極發問、踴躍回答問題的反應看來，已對他們的工作產生了興趣，對活動圓滿落幕感到開心，希望未來還有更多類似的機會。

華康會會長陳麗娜表示，在反警情緒高漲的大背景下，教育也跟著出了差錯，造成一些孩子不懂得尊重警察，良好的警民關係會給社區安全帶來助力，當日活動的目標是讓孩子們接觸不同部門的警察，掌握不同的知識面，孩子們學習後也能帶回家與身邊的人分享。