航港警「職業日」 向孩童介紹執法服務
華人健康協會日前攜手紐新航港局警察局(PAPD)、羊頭灣社區巡邏隊(LCP)舉辦「職業日」活動，向夏令營小朋友介紹航港警察的作用與指責，並促進他們在使用機場、碼頭、長途汽車站等交通樞紐時保持安全的相關知識。
該活動日前在羊頭灣U大道的華康會會所舉行，紐新航港局警察局派出了華裔警佐劉家坤、阿爾瓦拉多(Luis Alvarado)，為參與夏令營的數十名孩子講解其職責，並贈送兒童故事書、畫筆和圓珠筆等小禮物；警員首先詢問孩子們長大後的職業志向，不少孩子童言童語道，希望能成為懲凶除惡的警察，一番回答令警員欣慰不已，鼓勵他們仔細聆聽、促進對該職業的了解。
劉家坤表示，他們所在的警察部門共有2000人，主要負責民眾在機場、橋梁、隧道、新澤西PATH捷運系統、港口、還有曼哈頓42街公車總站的安全管理和巡邏，如果想加入該部門，就務必要進行特殊訓練；一些民眾可以掌握的安全知識，如在機場或長途汽車站丟失證件的話，可向警察求助，若在這些地方識別出詐騙集團，也應向他們報警。
劉家坤說，紐新航港局警察局目前正致力於在亞裔及少數族裔社區推動更多的外展活動，希望藉此可以增加與社區的互動，特別是讓小朋友從小就對他們培養熟悉度，獲取他們的信任，日後遇事比較肯積極求助。
他相信這會幫助執法人員建立更安全的社會，帶來很大益處，並感謝華康會提供此次與社區見面的機會；對於孩子們積極發問、踴躍回答問題的反應看來，已對他們的工作產生了興趣，對活動圓滿落幕感到開心，希望未來還有更多類似的機會。
華康會會長陳麗娜表示，在反警情緒高漲的大背景下，教育也跟著出了差錯，造成一些孩子不懂得尊重警察，良好的警民關係會給社區安全帶來助力，當日活動的目標是讓孩子們接觸不同部門的警察，掌握不同的知識面，孩子們學習後也能帶回家與身邊的人分享。
上一則
法拉盛1天2公寓火警 數人傷
下一則
FB留言