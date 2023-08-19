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4獎學金得主 分享進研究所之路

記者張心╱紐約報導
四位獎學金獲得者將分享研究所求學之道。(大紐約區華人教育基金會提供)
四位獎學金獲得者將分享研究所求學之道。(大紐約區華人教育基金會提供)

大紐約區華人教育基金會(Greater NY Chinese Dollars for Scholars)將於20日(周日)晚上7時至8時舉辦在線講座，邀請四位獎學金獲得者分享研究所求學之道，歡迎有意攻讀研究生學位的人士通過Zoom參與。

此場講座主題為「研究生院節目：通向成功之旅」(Graduate School Uncovered: Navigating the Path to Excellence)，主要針對考慮申請研究所的本科生、職場人士、轉專業人士設計，由來自法律專業、STEM(科學、技術、工程和數學)專業、醫學、商科的專業人士，共同分享有關研究所申請、就讀、畢業、求職等經驗。

四位分享者均為大紐約區華人教育基金會獲得者，現就職於波士頓顧問公司(Boston Consulting Group)的Alex Zhao，在賓州州立大學(Pennsylvania State University)榮獲數據科學博士學位。Winnie Chu在長島北岸醫院系統(Northwell Health Hospital)擔任內科、老年醫學專業。Alfred Tsai在中華民國外交部東亞部擔任官員，曾獲法學碩士、工商管理碩士學位。Merrick Eng在麥肯錫公司(McKinsey)擔任商業分析師，獲哈佛大學商學院錄取。

講座中，四位分享者將就如何選擇研究所專業、確定研究所課程、準備申請材料、建立求職人脈等，一一分享自己的經驗，並回答與會者的問題。感興趣的同學可通過掃描照片二維碼參加，或登網站報名https://reurl.cc/8jEl6M。

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