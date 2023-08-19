我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

烏克蘭城市遭俄飛彈攻擊致7死 劇院遭擊中畫面曝光

餐廳、機場、加油站等…這5個地方 避免使用提款卡

從抑鬱症到脫口秀 喜劇演員飛飛演出女權之夜

記者鄭怡嫣╱紐約報導
喜劇演員飛飛登台表演。(飛飛提供)
喜劇演員飛飛登台表演。(飛飛提供)

來自中國的女權喜劇演員和製作人飛飛，與另兩名女性友人一起，在18日舉辦了一場跨越文化、種族和膚色的紐約女權之夜，為觀眾帶來囊括脫口秀、音樂與舞蹈表演的綜合表演，從留學生單口喜劇演員，從抑鬱症到上台講段子，從英文到在紐約創辦女權主題的「女子主意」中文開放麥，飛飛也接受本報專訪，講述自身的生命歷程。

飛飛2017年來美國留學，2021年12月第一次登台開放麥，那時她身患抑鬱症，應對由性侵而產生的創傷後壓力症候群(PTSD)，出於求生本能，她對學習與掌握新的技能產生了渴求，不時去布碌崙皇冠高地(Crown Heights)的一間音樂酒吧練習架子鼓，這一酒吧也組織開放麥的活動，「對於我，這裡已是很安全的空間」，她於是把平時積累的惹人發笑的生活切面，例如去醫院看病及抑鬱症等相關經驗，用喜劇的方式與觀眾分享。

「我喜歡麥克風和舞台所帶來的自我負能的感受，」她說，她的演出每一次也有一些新的內容，「都來源於生活」，這也使她在平常更注重與觀察自身獨特的生活體驗，並在擁有新的體驗時往滑稽的方面思考。

在畢業以後，飛飛任職一家非牟利機構，也繼續用中英雙語講述單口喜劇，兩種語言往往也容易「迷失在翻譯之間」(lost in translation)，一些段子只能用一種語言表致而難以通過「外語」傳遞，但語言歸根結底是為了交流，作為英語非母語的喜劇演員，飛飛認為個人的發音和語法都不失為特色，「有時在演出前我也會開玩笑：如果我有一些包袱你沒有領會，不是我的英語不標準，而是因為你是一位種族主義者。」

在2022年2月，飛飛意識到，其素材和笑料已經積累到可以作脫口秀專場的程度，於是，她在女權社群「女子主意」，創辦了以女權為主題的中文脫口秀與開放麥，彼時也是脫口秀在華語世界的風口，這些活動甫一在紐約推出便場場爆滿，女權主義者、年輕人、留學生、進步派等，紛紛成為擁躉。

「不少脫口秀中，存在厭女、或是對女性有刻板印象的段子，」飛飛說，而女權主題的脫口秀活動，自然將摒棄這些段子，也讓講述者與觀眾不再自我審查，使觀看與講述脫口秀，都回歸到一個更自由與安全的喜劇空間。

州參議員史塔文斯基(Toby Ann Stavisky)前辦公室代表楊旻雯，也是「女子主意」的一員，她也是最老的一批喜劇演員之一，段子內容包括反對年齡歧視以及對單身母親的刻板印象，「這也是我們所期求的，」飛飛說，希望有不同經歷、年齡、背景的多元女性，都來講述各自的生命體驗。

單口喜劇 留學生 布碌崙

上一則

男子從曼哈頓55層酒店跳樓 身斷兩半死亡

下一則

法拉盛1天2公寓火警 數人傷

延伸閱讀

紐約市議員街頭受訪 慘遭陌生男子送吻

紐約市議員街頭受訪 慘遭陌生男子送吻
罕見「食肉菌」入侵大紐約 3人感染死亡 州府發警告

罕見「食肉菌」入侵大紐約 3人感染死亡 州府發警告
停車場擺貨櫃安置無證客？ 紐約市府：考慮中

停車場擺貨櫃安置無證客？ 紐約市府：考慮中
從抑鬱症到脫口秀 喜劇演員飛飛帶來紐約女權之夜

從抑鬱症到脫口秀 喜劇演員飛飛帶來紐約女權之夜

熱門新聞

社區人士說，所謂的「不需要身分寄錢」，用的就是其他顧客的身分，呼籲民眾在跨境匯款時要特別注意商家的可信度。（本報資料照片）

經8大道匯款公司寄錢回家 布魯克林華女護照被註銷

2023-08-18 06:46
位於曼哈頓的文華東方酒店發生墜樓事件。(截取自谷歌地圖)

急墜750呎 身體斷兩半…男子曼哈頓酒店頂樓跳下身亡

2023-08-18 13:37
紐約州府建議，免疫系統受損者，應避免食用包括牡蠣在內的生鮮貝類。(路透)

罕見「食肉菌」入侵大紐約 3人感染死亡 州府發警告

2023-08-18 07:40
老太一面哭嚎一面請求，男警員上前一起拉開老太，並說「你再這樣會被逮捕」。(記者高雲兒／攝影)

紐約法拉盛嚴打無證攤販 華婦貨物被警沒收 大喊不公

2023-08-17 07:38
12日上午雨後法拉盛。(記者劉梓祁／攝影)

暴風雨威脅紐約市 或有冰雹和龍捲風

2023-08-12 17:26
哥倫布公園內常有遊民棲居過夜，有社區人士懷疑本案與遊民有關。(記者和釗宇／攝影)

曼哈頓華埠哥倫布公園凶殺案 1華裔嫌疑人被捕 疑與遊民有關

2023-08-14 07:42

超人氣

更多 >
哪個血型最不識相？B型放飛自我、這血型是察言觀色高手

哪個血型最不識相？B型放飛自我、這血型是察言觀色高手
國家颶風中心警告加州 喜萊莉豪雨洪水風險高

國家颶風中心警告加州 喜萊莉豪雨洪水風險高
摩根大通危機入市？ 增持碧桂園1.71億股

摩根大通危機入市？ 增持碧桂園1.71億股
富比世評台積電與亞利桑納工會之爭：結果可能沒有贏家

富比世評台積電與亞利桑納工會之爭：結果可能沒有贏家
南加哈岡搶刧華裔老婦的兇嫌被捕 天網恢恢

南加哈岡搶刧華裔老婦的兇嫌被捕 天網恢恢