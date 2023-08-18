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維權團體、民代集會挺堵車費

記者張心╱紐約報導
交通維權組織與多位民選官員17日上午於市議會前舉行集會，支持紐約市曼哈頓堵車費徵收計畫。(記者張心╱攝影)
交通維權組織與多位民選官員17日上午於市議會前舉行集會，支持紐約市曼哈頓堵車費徵收計畫。(記者張心╱攝影)

交通維權組織與多位民選官員17日上午於市政廳前舉行集會，支持紐約市曼哈頓堵車費徵收計畫，直指這是保證紐約市更安全、清潔、公平的最佳舉措。

交通維權組織「交通替代」(Transportation Alternatives)特意選擇在堵車費徵收計畫公聽會開始前舉行集會，得到市主計長蘭德(Brad Lander)、民主黨左派市議員卡班(Tiffany Caban)、市議員利華娜(Carlina Rivera)的支持。蘭德表示，徵收堵車費是紐約市減輕街道交通壅堵、削減交通汙染、鼓勵人們改換環保電車的最有效手段。

卡班認為，徵收堵車費在提升全球城市環保、健康、安全方面發揮重要作用，紐約市沒有理由懈怠如此明智、划算、能夠挽救生命的舉措。利華娜也表示，堵車費徵收可以幫助改善公共交通系統，減緩阻塞的單車道和公車道，提高騎士和行人的交通安全，「我期待與市交通局合作，確保堵車費計畫的公平公正。」

「交通替代」公共事務副執行主任伊麗莎白·亞當斯(Elizabeth Adams)還宣讀了該組織對改善壅堵的建議，包括規畫紐約市首個快速公交線路，設計街道無障礙網絡，建設更寬闊、受保護的單車道，鼓勵市民選擇較少危險、汙染和壅堵的交通方式等，「我們認為以上建議能夠確保堵車費計畫有效推出。」

「三州交通組織」(Tri-State Transportation Campaign)、MTA永久公民諮詢委員會(Permanent Citizens Advisory Committee)、地區規畫協會(Regional Plan Association)、紐約單車協會(Bike New York)等交通維權組織代表也出席集會，支持堵車費計畫盡快實施。

交通維權組織與多位民選官員17日上午於市議會前舉行集會，支持紐約市曼哈頓堵車費徵...
交通維權組織與多位民選官員17日上午於市議會前舉行集會，支持紐約市曼哈頓堵車費徵收計畫。(記者張心╱攝影)
交通維權組織與多位民選官員17日上午於市議會前舉行集會，支持紐約市曼哈頓堵車費徵...
交通維權組織與多位民選官員17日上午於市議會前舉行集會，支持紐約市曼哈頓堵車費徵收計畫。(記者張心╱攝影)

堵車費 紐約市 亞當斯

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