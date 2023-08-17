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阿維萊斯走訪8大道 向311投訴衛生問題

記者胡聲橋／紐約報導
市議員阿維萊斯走訪8大道，了解居民對街道狀況的看法和建議。(阿維萊斯辦公室提供)
市議員阿維萊斯走訪8大道，了解居民對街道狀況的看法和建議。(阿維萊斯辦公室提供)

第38區市議員市議員阿維萊斯(Alexa Avilés)日前走訪布碌崙(布魯克林)8大道，與居民交談，討論8大道的街道狀況和衛生需求；她還就8大道的衛生狀況正式向311投訴，並取得了市清潔局的積極回應。

阿維萊斯最近與其辦公室人員一道，到8大道尋訪，親身體驗8大道的街道情況，並與當地居民交流，就非法設攤、侵占人行道，以及清潔狀況差的成因，以及可能的解決方法，向當地華裔居民徵求意見。阿維萊斯說，「我從8大道的居民、商家和攤販那裡，了解到了他們面對的眾多挑戰」。

市議員阿維萊斯走訪8大道，了解居民對街道狀況的看法和建議。(阿維萊斯辦公室提供)
市議員阿維萊斯走訪8大道，了解居民對街道狀況的看法和建議。(阿維萊斯辦公室提供)

最近幾周，阿維萊斯還協調辦公室人員，就街角垃圾問題正式通過311提出投訴。市清潔局為此做出積極回應，該局清潔隊上周對8大道的清潔狀況，進行了普查，並在8大道40街到61街之間，補充放置了20只丟失的鐵絲垃圾籃。

「人行道是公共空間，在熙熙攘攘的街道上，我們必須相互尊重」，阿維萊斯說，「無論是店主還是商販，每個人都必須盡自己的一份力，確保我們的街道乾淨整潔」。阿維萊斯還強調，「我們無法通過執法來解決社區問題，這些問題需要採取整體應對措施。執法無法解決問題的根本原因，我們需要每個人都參與進來」。

8大道非法攤販侵占人行道，街道擁擠，街角垃圾遍地，這一現象已引起了社區的普遍關注，警方進行過多次突擊檢查，但至今收效甚微。阿維萊斯說，居民如果有任何關於街道狀態的問題，可以直接向311投訴，也可以和她的辦公室聯繫。阿維萊斯每個月在紐約親子互助會有兩次現場辦公，可以接待說中文的居民。

8大道 布碌崙 華裔

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