美東華人學術聯誼會年會 交流新思維

美東華人學術聯誼會，日前在法拉盛喜來登飯店舉辦第48屆年度年會。(主辦方提供)

美東華人 學術聯誼會日前在法拉盛 喜來登飯店，舉辦第48屆年度年會，會上舉行了六組學術研討會及晚晚宴宴，並給鄭向元等聯誼會元老和傑出成就者頒獎。

今年學術研討會的主題是「新思維新觀念，迎接美好的未來」。由來自各地的學者專家，暢談多元教育 與文化創新、生醫科技與健康人生，科技創新與應用、經濟成長與商業展望及交通旅遊領域的新知卓見，並舉辦了青年學者座談會。

晚宴中，新澤西理工學院(New Jersey Institute of Technology)首位華裔校長林竹進，及台灣海洋大學校長許泰文進行了主題演講，主題分別為「高等教育創新與創業時代」和「2020淨零碳排放計畫——離岸風電及海洋能源之策略規畫與行動計畫」。

該會前會長及前董事長鄭向元（中）獲頒「45年傑出奉獻獎」。(主辦方提供)

頒獎典禮中，美東華人學術聯誼會董事長林豐堡及會長錢一之給林竹進和許泰文頒發了「傑出領導成就獎」，已服務該會45年的前會長及前董事長鄭向元獲頒「45年傑出奉獻獎」，前會長、肯恩大學(Kean University)自然應用及健康科學學院院長張至先獲頒「傑出服務獎」。

出席年會等貴賓還保括：駐紐約台北經濟文化辦事處副處長張俊裕、教育組楊敏玲主任、領務組副组長游智雅、國科會科技組組長蔡孟勳、紐約中華公所主席曾偉康及協和門窗企業創辦人陳秋貴等。

美東華人學術聯誼會成立於1975年，是一個非營利組織，歷年來所舉辦的活動廣泛吸引美東學術界及工業界華人參與，年會刊物自2012年起榮獲美國國會圖書館收藏。聯誼會年會歷年來吸引許多海內外高知名度及學有專精的專家學者參與，每年均有數百餘人參加。