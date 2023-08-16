無證客住四星酒店 居民憂心不滿

長島市一家四星酒店已被徵用作最新一處無證客收容所。（取自谷歌地圖）

皇后區長島市 (Long Island City)一家四星級酒店，目前已被徵用為最新的一處無證移民 收容所，無證客 稱讚這裡住宿條件佳，空間「漂亮時尚」，不過居民卻對無證客免費吃住感到憂心不滿，表示影響生意的同時，也對納稅人不公平。

位於長島市36街37-06號的四星酒店「共鳴紙坊」(Collective Paper Factory)已於上周關閉，被徵用為人道救援及緊急應對中心，並在近日迎來首批無證移民。據了解，此前，這一五層樓酒店共有125間客房，以及公共空間、健身房、會議室、及一家位於底層的餐廳。

「這裡有拋光的混凝土地板、寬敞的淋浴間、漂亮的瓷磚和石頭，還有一個小廚房」，一位不願透露姓名、來自委內瑞拉的無證客對紐約郵報表示，「我們很高興能住在這裡」。

另一名42歲的哥倫比亞無證女性移民表示，她與丈夫及他們29歲的兒子共住一個房間，房間非常「漂亮」與「現代化」，浴室也「很棒」，共有兩張床，她的兒子也對房間的寬敞感到驚喜。

「當你說到避難所，你不會想到這裡」，一位24歲的女員工說，「想像一下從另一個國家來到美國，這裡有免費的住房、食物、和免費的水電，這真的很不錯。」

不過長島市的居民則對無證客的入住感到憂心不滿，在酒店對面經營一家咖啡店的羅曼(Manuel Roman)說，兩周前他的店每到午餐時間，還總是人滿為患，但現在遊客已被無證客取而代之，生意下跌50%。

他還說，30年前他從墨西哥來到美國，努力工作、存錢、並有了自己的生意，但現在他賺的錢卻不足以維生，「這些搬進來的人，他們不用交稅，所有的需求卻都得到了滿足，這是一個對他們來說多麼偉大的城市。但卻正在殺死我」。

華人居民喬女士表示，她住的地方離酒店僅10多分鐘步行距離，目前尚未看到亂象，一個出發點良好的政策並不代表就是一個好的公平的政策，資源本來就有限的情況下，紐約市本就生活不易的納稅人不該再為無證客們埋單。