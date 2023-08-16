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法拉盛阻罪項目 擴大至全皇后區

記者鄭怡嫣／紐約報導
阻罪項目將擴展至皇后區全區，圖為凱茲此前宣布法拉盛施行阻罪項目。(記者鄭怡嫣 / 攝影)
阻罪項目將擴展至皇后區全區，圖為凱茲此前宣布法拉盛施行阻罪項目。(記者鄭怡嫣 / 攝影)

皇后區檢察官凱茲(Melinda Katz)15日宣布，正在法拉盛等三地試行、由檢警雙方合作的阻罪項目，由於商家反饋普遍正面，將擴展至皇后區全區，該項目旨在阻止行竊的慣犯，保證當地商家及社區的安全。

阻罪項目的全名為「商家商業改進項目」(Merchants Business Improvement Program)，旨在阻止慣犯、保證商家安全，在今年4月26日起在法拉盛試行，此外還在牙買加(Jamaica)及阿斯托利亞(Astoria)展開，凱茲15日表示，這些試點計畫的商家對項目的反饋非常正面，將擴展至皇后區全區。

她還說，鑒於全市針對零售商店的行竊率非常高，必須繼續打擊這種行為，阻罪項目則是其中重要的一環，皇后區不會允許一小撮不法分子，恐嚇店家、員工和顧客，干擾地方經濟，「只有當地商業繁榮，社區也才能欣欣向榮」。

商家在登記阻罪項目後，若遇上首次作案的嫌犯，警方會在商家報警後，將證據及報告呈交地檢處，要求法官命令嫌犯簽署「刑事入侵通知」(criminal trespass notice)，此後嫌犯有如被列入商家「黑名單」，若再次進入同一家店，商家便可直接報警抓人。

根據皇后區檢察官辦公室在15日提供的最新數據，目前在法拉盛、牙買加、阿斯托利亞三地所屬市警分局，共有142家商店已登記阻罪項目，其中包括小商家以及大型連鎖零售店，共有83名嫌犯收到刑事入侵通知，不得入店，其中又有五人因再次進入同一家商店，遭到警方逮捕。

法拉盛好樂多低卡奶茶店(Wong Nutrition)負責人謝美美表示，阻罪項目開始之前，有賊人會走進店內，從櫃台處偷東西，包括iPads，他們甚至還打破了正門的玻璃。而自從參與該項目，與警檢兩方合作，店鋪開始變得更加安全，再未遇到過搶案、劫案或其他事故，「這個項目很好，可以幫助店家和他們的員工，使他們有額外的保護防止犯罪行為，繼續相安無事地顧客提供服務」。

有意加入法拉盛阻罪項目的商家，可撥打(718)321-2264或(929)291-0912致電109分局警佐莫飛(Michael Murphy)，或發送電郵[email protected]，其餘轄區商家，可聯絡所屬分局的社區協調警員(Neighborhood Coordination Officers)登記該項目。

法拉盛 皇后區 零售商

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