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暑期班結業 華僑學校展演

紐約訊
六年級和九年級學生表演「紅蜻蜓」。(華僑學校提供)
六年級和九年級學生表演「紅蜻蜓」。(華僑學校提供)

紐約華僑學校日前舉辦2023年暑期班成果展演，共計150多名學童從暑期班結業；當天家長逾200人參與，會場洋溢著熱鬧與溫馨，僑校歷經五周和學子們早出晚歸相處的日子，也讓學子們留下難忘的回憶。

在僑校團隊精心策畫下，暑期班成果展演於8月11日舉辦，全校師生們全心投入以展現完整的學習成果，感動了全場的家長。暑期展演以多元化的形式呈現，展演分為靜態及動態展演；家長們歡呼雀躍，掌聲如潮。值得一提的是，夏季期末表演不僅鍛煉學生們的表演技能和自信心，並提供一個展示個人風采和團隊精神的舞台。

在開場期間，僑校特別安排播放僑校歷史、60僑團及社區人士的支持及守護，及自2018年9月以來僑校所完成的工作，讓家長們了解，僑校自1909年以來迄今都以服務社區為宗旨。

紐約中華公所主席兼紐約華僑學校董事長曾偉康也以家長的身分致辭，表示熱忱歡迎家長蒞臨僑校，共同欣賞學生們的暑期成果表演。其中幼兒園的表演「無敵小可愛」以及「地球是我們的家」，舞蹈活潑可愛，天真爛漫，引得家長陣陣掌聲。

二年級學生朗誦詩歌「水調歌頭」，學生們用鏗鏘有力的聲音，將經典詩篇娓娓道來，他們不僅展現了對詩歌藝術的理解，更將內心的情感與共鳴傳達給觀眾。高年級學生節目「小城夏天」，家長們紛紛表示，孩子們的表現讓他們感受到了歌曲的美妙之處，也深刻感受到孩子們的成長與進步。許多家長也特別感謝僑校長久以來服務社區的貢獻。

校長王憲筠除熱忱歡迎每位家長的蒞臨及支持外，並提及感謝曾主席將其任內薪資全數捐款僑校。另外，她也感謝老師們的熱忱執教，強調自疫情以來，紐約華僑學校能夠在社區持續扮演著服務學子的角色，為學生提供良好的學習環境及平台感到驕傲，使得夏令營的每位學子茁壯成長。

中華公所主席兼紐約華僑學校董事長曾偉康(右一)、校長王憲筠(左一)為優秀教師頒獎...
中華公所主席兼紐約華僑學校董事長曾偉康(右一)、校長王憲筠(左一)為優秀教師頒獎。(華僑學校提供)
紐約華僑學校日前舉辦2023年暑期班成果展演，二年級學生表演「對面的女孩看過來」...
紐約華僑學校日前舉辦2023年暑期班成果展演，二年級學生表演「對面的女孩看過來」。(華僑學校提供)

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