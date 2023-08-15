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Youth4AM夏令營閉幕 民代籲亞裔學生發聲

記者高雲兒／紐約報導
12日的閉幕式上，胡小媛表示，她在2020年就提出有許多工作將在未來被替代，尤其是那些需要死記硬背的機械類工作，而且各個族裔中，亞裔和白人種族更易受人工智能影響。(開幕式截屏)
12日的閉幕式上，胡小媛表示，她在2020年就提出有許多工作將在未來被替代，尤其是那些需要死記硬背的機械類工作，而且各個族裔中，亞裔和白人種族更易受人工智能影響。(開幕式截屏)

由紐約市居民聯盟舉辦、創始人胡小媛主持的2023年Youth4AM夏令營日前舉行閉幕式，線上出席活動的民選官員鼓勵亞裔學生積極行使權利，代表亞裔發聲，影響政策改變。

12日的閉幕式上，胡小媛表示，她在2020年就提出有許多工作將在未來被替代，尤其是那些需要死記硬背的機械類工作，而且各個族裔中，亞裔和白人種族更易受人工智能影響。她稱，2030年將有三成美國工作將發展成自動化，也意味著重複性工作會被替代，人類所需技能將更上一個台階。

因此她提出，現在需要教學孩子們如何思考以及如何使用ChatGPT來更有效率地解決問題；同時學會獨立思考、公共演講等能力。

眾議員布朗斯丁(Edward C.Braunstein)呼籲年輕人積極投票，因數據顯示，年輕人並沒有很好利用他們的選舉權； 州眾議員金兌錫(Ron Kim)回憶自己當初當選時只有自己一個亞裔議員，也因此很少有人代表亞裔社區發聲，「但現在我們對亞裔參政喜聞樂見」。他表示，自己堅定支持特殊高中考試，是因為這是亞裔社會的決定，要代表亞裔發聲，「我們也為美國的發展成長奠定了基礎，但是卻常常被當作外國人，這不夠好」。

州眾議員寇頓(William Colton)說，他多年來積極地將中國農曆新年定為法定假期，如今終於實現，「這是一個和亞裔社區互相了解和融合的機會」。國會眾議院孟昭文感謝寇頓的努力，並稱今年紐約中小學引進亞裔歷史課程也是重大勝利，而且，她正進一步努力，將亞裔歷史課程推廣到全國各族裔學生的課堂上；她稱自己幼時非常害羞，如今卻知道發聲的可貴，她也用自身經歷鼓勵亞裔學生積極發聲。

Youth4AM的每個學生和助教管理者都介紹了他們今年在各部門的進展和職責，以及在過程中學到的各類技能和團隊協作能力，Youth4AM也向他們頒發獎狀，以示鼓勵。

國會眾議院孟昭文正進一步努力，將亞裔歷史課程推廣到全國各族裔學生的課堂上。(開幕...
國會眾議院孟昭文正進一步努力，將亞裔歷史課程推廣到全國各族裔學生的課堂上。(開幕式截屏)
眾議員金兌錫回憶自己當初當選時只有自己一個亞裔議員，也因此很少有人代表亞裔社區發...
眾議員金兌錫回憶自己當初當選時只有自己一個亞裔議員，也因此很少有人代表亞裔社區發聲，「但現在我們對亞裔參政喜聞樂見」。(開幕式截屏)

亞裔 眾議員 人工智能

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